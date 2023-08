NBA - James Harden eskaliert Streit mit den Philadelphia 76ers: "Daryl Morey ist ein Lügner"

Der Streit zwischen James Harden und den Philadelphia 76ers eskaliert: Einen Tag, nachdem bekanntgeworden war, dass die Sixers ihrem Superstar nicht den gewünschten Trade ermöglichen wollen, bezeichnete der Team-Präsident Daryl Morey öffentlich als Lügner.

"Daryl Morey ist ein Lügner", erklärte Harden, der sich gerade auf einer Reise durch China befindet. "Ich werde niemals Teil eines Teams sein, dem auch er angehört. Lasst mich das noch einmal wiederholen: Daryl Morey ist ein Lügner und ich werde niemals Teil eines Teams sein, dem auch er angehört." Ein Video von Hardens Statement machte am Montagmittag deutscher Zeit die Runde in den Sozialen Medien.

Bei dieser öffentlichen Attacke auf seinen Boss dürfte es sich um eine Reaktion Hardens auf die Nachricht vom Sonntag handeln, wonach die 76ers Gespräche über mögliche Trades für den wechselwilligen 33-Jährigen abgebrochen haben. Das hatte ESPN vermeldet.

Harden hatte vor dem Start der Free Agency einen Trade von Philly gefordert, nachdem Gespräche über einen neuen Vertrag gescheitert waren. Stattdessen zog er seine Spieler-Option über 35,6 Millionen Dollar in der Hoffnung, so einen Trade zu forcieren.

Harden soll unglücklich darüber sein, dass die Sixers dem besten Assistgeber der abgelaufenen Saison keinen langfristigen Vertrag für das maximale Gehalt angeboten haben. Als möglicher Abnehmer wurden vor allem die L.A. Clippers gehandelt, jedoch fanden die beiden Teams keinen Deal, der für beidseitige Zufriedenheit sorgte.

Sixers-Präsident Daryl Morey hatte noch im Juli betont, dass er Harden nur traden werde, wenn Philadelphia einen angemessenen Gegenwert bekommen sollte. Gleichzeitig werde er versuchen, Hardens Wunsch so gut es geht umzusetzen. Dies ist mit den gescheiterten Gesprächen aber nicht mehr der Fall. Laut Sam Amick (The Athletic) sei Harden nicht interessiert, jemals wieder für die 76ers aufzulaufen, gleiches gilt für eine Teilnahme an der Vorbereitung des Teams.

Harden absolvierte in seiner Zeit bei den Sixers bisher 78 Spiele und legte dabei 21,0 Punkte, 6,4 Rebounds sowie 10,6 Assists im Schnitt auf. Im Februar 2022 war der frühere MVP via Trade nach Philly gekommen, im Gegenzug hatten die Sixers Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond sowie zwei Erstrundenpicks abgegeben.

Zu diesem Zeitpunkt galten Morey und Harden noch als Traumgespann: Das Duo hatte bei den Houston Rockets sehr erfolgreiche Jahre gehabt, Morey war es dann auch, der Harden vergangenes Jahr zu den Sixers lotste. Ein Video, in dem Morey seinen Neuzugang auf dem Rollfeld eines Flughafen empfing und herzlich umarmte, machte damals die Runde.