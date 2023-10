NBA News: James Harden schwänzt Auftakt der Sixers - Daryl Morey adressiert Lügner-Vorwürfe

James Harden war beim Media Day der Philadelphia 76ers nicht anwesend, der Spielmacher will weiterhin einen Trade erzwingen. Sixers-Präsident Daryl Morey adressierte derweil die Vorwürfe des Guards.

"Er möchte weiter getradet werden und wir arbeiten mit seinem Berater an einer Lösung, welche die Beste für die 76ers und hoffentlich auch alle Parteien ist", sagte Sixers-Boss Daryl Morey bei seiner Pressekonferenz zum Media Day. Gemäß Adrian Wojnarowski (ESPN) möchte Harden weiterhin zu den L.A. Clippers getradet werden, allerdings gab es in den Gesprächen keine Bewegung.

Andere Interessenten gibt es wohl nicht, weswegen auch die Clippers nicht bereit sind, viel für Harden zu investieren. Noch besteht in Philadelphia allerdings die Hoffnung, dass man Harden ein Bleiben in Philadelphia schmackhaft machen kann. Noch ist allerdings unklar, ob der 34-Jährige zum Start der Vorbereitung in Colorado erscheinen wird.

"Wir erwarten von ihm, dass er an der Saisonvorbereitung wie jeder andere Spieler auch teilnimmt", meinte Morey, Sollte Harden allerdings nicht erscheinen, dürfte dies Strafen nach sich ziehen. "Wir werden James wie jeden anderen Spieler behandeln, so wie es der Kollektivvertrag vorschreibt", sagte Morey zu möglichen Disziplinarmaßnahmen.

Harden hatte Ende Juni etwas überraschend seine Spieler-Option über 35,6 Millionen Dollar gezogen, dann aber umgehend einen Trade gefordert. Im August nannte der frühere MVP Morey öffentlich einen Lügner und drohte an, nie wieder für die Sixers spielen zu wollen. Daraufhin belegte die NBA den Guard mit einer Geldstrafe von 100.000 Dollar.

James Harden: Morey adressiert Lügner-Aussage

Zu den Anschuldigungen von Harden äußerte sich Morey wie folgt: "Ich habe dazu nicht Stellung bezogen, weil es nichts bringt. (...) Jeder in der Liga weiß es, ohne so etwas kann man seinen Job in dieser Liga nicht erledigen. Ich bin auch sehr dankbar, dass sich viele Leute bei mir gemeldet haben und wissen, dass es nicht wahr ist. Es ist enttäuschend, dass er diesen Weg gewählt hat."

Sollte Harden auch nicht zum Camp-Auftakt erscheinen, wäre dies das zweite Mal in drei Jahren, dass ein Star-Spieler der Sixers mit Abwesenheit glänzt. 2021 hatte sich Ben Simmons zunächst geweigert zu erscheinen, bevor er einige Tage später doch überraschend auftauchte, wenig später aber wieder weggeschickt wurde. Es dauerte jedoch bis in den Februar, bevor ihn Morey als Teil des Trades für Harden nach Brooklyn abgab.

James Harden: Seine Statistiken in der Saison 2022/23