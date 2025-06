Finale in der Nations League, Portugal trifft im Endspiel auf Spanien! Wir verraten, wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt.

Das Finale in der Nations League zwischen Portugal und Spanien wird am heutigen Sonntag, dem 8. Juni, in der Allianz-Arena in München steigen. Ab 21 Uhr rollt dort der Ball.

Die Portugiesen haben sich ihr Finalticket durch einen 2:1-Sieg über das DFB-Team am vergangenen Mittwoch gelöst. Spanien kegelte Frankreich in einem 5:4-Spektakel aus dem Titelrennen.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Portugal vs. Spanien heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Finale der Nations League im TV und Livestream?

Es gibt gute Nachrichten: Das Duell zwischen Portugal und Spanien wird heute auf gleich mehreren Wegen übertragen, unter anderem auch im frei empfangbaren Fernsehen!

Im Free-TV könnt Ihr kostenfrei bei RTL verfolgen, wo zuvor auch das Spiel um Platz 3 zwischen Deutschland und Frankreich läuft. Für die Vorberichte zu Portugal vs. Spanien könnt Ihr ab 20.15 Uhr einschalten, Moderatorin Laura Papendick, Experte Felix Kroos und Kommentator Robby Hunke werden Euch empfangen. Der Stream über die Plattform RTL+ ist mit Kosten verbunden.

Darüber hinaus wird auch der Streamingdienst DAZN wieder mit von der Partie sein. Hier starten die Vorberichte um 20.25 Uhr, Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Uli Hebel, Experte Michael Ballack und Reporterin Christina Rann begleiten Euch durch den Abend. Notwendig ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Nations League Finale, Portugal vs. Spanien heute live: Der Liveticker von SPOX

Auch bei SPOX bleibt Ihr natürlich nicht auf dem Trockenen sitzen. Wir begleiten das Finale im Ticker!

Hier findet Ihr den Ticker zu Portugal vs. Spanien etwa eine Stunde vor dem Anpfiff mit den offiziellen Aufstellungen.

Portugal vs. Spanien: Anstoßzeit

Details UEFA Nations League A - Championship Playoff

UEFA Nations League A - Championship Playoff 8. Juni 2025, 21:00

Allianz Arena

Nations League, Finale, Portugal vs. Spanien: Aufstellungen

Portugal POR Verletzungen und Sperren Spanien ESP POR POR ESP ESP

Portugal vs. Spanien: Form

Portugal vs. Spanien: Bilanz direkte Duelle

Portugal vs. Spanien: Die Tabellen

Portugal vs. Spanien im Finale der Nations League: Nützliche Links