Im Spiel um Platz 3 trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Frankreich. Wo Ihr die Partie live verfolgen könnt, lest Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntag, dem 8. Juni, trifft die deutsche Nationalmannschaft im Spiel um Platz 3 der Nations League auf Frankreich. Anstoß ist um 15 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

Das DFB-Team musste sich im Halbfinale mit 1:2 gegen Portugal geschlagen geben. Nach der Führung durch Florian Wirtz drehten Francisco Conceição und Cristiano Ronaldo die Partie zugunsten der Portugiesen.

Im zweiten Halbfinale setzte sich Spanien mit 5:4 gegen Frankreich durch. Nach einer klaren Führung (4:0 und 5:1) kämpfte sich die Équipe Tricolore zwar noch einmal heran, doch letztlich konnte sich der amtierende Europameister durchsetzen. Damit trifft die Mannschaft von Julian Nagelsmann nun im Spiel um Platz 3 auf Frankreich.

Deutschland vs. Frankreich, Nationalmannschaft heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Spiel um Platz 3 der Nations League im TV und Livestream?

Für die Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Frankreich stehen euch zwei Optionen zur Verfügung:

Im Free-TV zeigt RTL die Partie live. Die Übertragung beginnt um 14:30 Uhr. Florian König führt durch die Sendung, Marco Hagemann kommentiert gemeinsam mit Lothar Matthäus das Spiel um Platz 3.

Wer lieber im Livestream zuschaut, kann über RTL+ einschalten. Hierfür ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Auch DAZN überträgt das Final-Four-Spiel der Nations League live. Die Sendung startet bereits um 14:15 Uhr mit Moderator Tobi Wahnschaffe. Kommentiert wird die Partie von Uli Hebel, an seiner Seite Experte Sebastian Kneißl. Lukas Schönmüller ist als Reporter im Einsatz.

Der DAZN-Livestream ist über die DAZN-App oder einen Webbrowser verfügbar – ebenfalls mit kostenpflichtigem Abo.

Deutschland vs. Frankreich, Nationalmannschaft heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Spiel um Platz 3 der Nations League im TV und Livestream? - Liveticker von SPOX

Zu Deutschland gegen Frankreich wird bei SPOX auch ein Liveticker angeboten. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Siegerehrung - bei uns geht Euch nichts durch die Lappen!

Deutschland vs. Frankreich: Anstoßzeit

Deutschland vs. Frankreich: Aufstellungen

