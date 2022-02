NHL: Draisaitl-Team Edmonton Oilers feuert Coach Tippett

Die Edmonton Oilers, NHL-Team des deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl, haben Cheftrainer Dave Tippett den Laufpass gegeben.

Jay Woodcroft vom Oilers-Farmteam Bakersfield Condors übernimmt den Posten, wie die Franchise am Donnerstag mitteilte.

Zuvor hatte Edmonton die nächste deutliche Niederlage kassiert. Einen Tag nach dem 0:4 gegen die Vegas Golden Knights verloren die Kanadier am Mittwochabend (Ortszeit) mit 1:4 gegen die Chicago Blackhawks. Nationalspieler Draisaitl traf zum zwischenzeitlichen 1:2.

Der Kanadier Tippett war in Edmonton seit Mai 2019 im Amt, schon länger galt er als Wackelkandidat. Denn als Sechster der Pacific Division mit 49 Punkten aus 44 Spielen liegen die Oilers derzeit ein gutes Stück hinter den Play-off-Plätzen.

Verteidiger Moritz Seider präsentiert sich in seiner Debütsaison weiter in starker Form. Der 20-Jährige von den Detroit Red Wings sammelte beim 6:3 bei den Philadelphia Flyers seine Assists Nummer 26 und 27. Zudem stand der Nationalspieler mit knapp 23 Minuten bei Detroit am längsten auf dem Eis.