Das erinnert an Josh Allen! Die vier startenden Rookie-Quarterbacks dieser NFL-Saison im Check

Stärken und Schwächen: Williams brauchte ein bisschen Eingewöhnungszeit, hat aber mittlerweile schon einige Male gezeigt, dass er zur Pass-Elite der Liga gehört oder zumindest in den kommenden Jahren gehören wird. Er kann einen perfekten "Arc Pass" ebenso wie eine "Bullet" werfen - und alles, was es sonst noch an Passvarianten gibt. Genau deshalb stand Williams bei allen Franchises, die früh draften konnten, hoch im Kurs. Manches Mal mögen dem 23-Jährigen leichte Pässe misslingen, jedoch ist das wohl auch dem teils enormen Druck zu verdanken. Mit 44 Sacks wurde er am häufigsten von allen Quarterbacks bislang zu Boden gebracht. Die O-Line hilft Williams selten, weshalb er auch nicht in der angebrachten Häufigkeit astrein aus der Pocket herausspielen kann.

Verbessert hat sich Williams von Saisonbeginn an in puncto Handlungsschnelligkeit. Die benötigte Zeit bis zum Wurf war in manchen Wochen mit die niedrigste in der gesamten Liga. Mit durchschnittlich 2,4 Sekunden zwischen Snap und Wurf liegt Williams aktuell im gehobenen Mittelfeld. Etwaige Bedenken, er würde zu lange am Ball hängen, sind erst einmal kein Thema mehr - zumal er aus dem Lauf heraus Pässe werfen kann, was in der Ausführung an Aaron Rodgers zu dessen Hochzeiten erinnert. Eine Fähigkeit, die nur wenige Quarterbacks besitzen.

Problematisch ist natürlich die Sack-Quote. Bei fast einem Drittel seiner Dropbacks, bei denen er unter Druck gerät, kommt es zum Sack. Generell versucht Williams trotz seiner Mobilität nicht ständig aus der Pocket herauszueilen. Seine Scramble-Quote liegt meist bei unter zehn Prozent, trotz einer fragilen O-Line. Zudem braucht er im Schnitt über eine Sekunde, um den Ball zu werfen, wenn er mal einem Verteidiger ausgewichen ist.

Eventuell will er beweisen, dass er eben kein Backyard-Basketball-Spieler, sondern ein astreiner NFL-Quarterback ist, um weitere kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Während jedoch andere Quarterbacks unter Druck oder angesichts mangelnder Passoptionen schnell Checkdowns werfen oder ihr Outlet suchen, bleibt Williams häufig in der Pocket, wohlwissend, dass es zu einem Hit kommen könnte. Dadurch sind die Raumverluste zuweilen enorm.

Prognose: Keinesfalls werden in Chicago Erinnerungen an Justin Fields wach. Auch ein Bryce-Young-Szenario scheint unwahrscheinlich. Sollte Williams weiter an seiner Entscheidungsfindung arbeiten und lernen, den Ball einfach mal wegzuwerfen, wird die Sack-Quote nach unten gehen. Ähnlich wie es beispielsweise Joe Burrow einst gelungen ist. Dieser wurde in seinem zweiten Jahr in der NFL bei fast neun Prozent aller Passversuche gesackt. Williams' Quote liegt aktuell bei 10,6 Prozent. Das Armtalent und die Mobilität für effektive Scrambles hat er zweifelsohne.