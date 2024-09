NFL - Week 1 - Erkenntnisse, Gewinner und Verlierer: Schlechtester Wert seit 2007! Wo sind die guten Quarterbacks hin?

© getty

NFL, Week 1 - Glückspilz der Woche: Caleb Williams

"It's better to be lucky than good", sagt der Amerikaner. Ganz frei übersetzt: "Glück ist wichtiger als Können." Am besten kommt natürlich beides zusammen - womit wir bei Caleb Williams und den Chicago Bears wären. Der Quarterback stellte auf dem College für USC sein Können unter Beweis und wurde deshalb an erster Stelle von den Bears gedraftet. Die hatten das Glück, den Top-Pick aus einem früheren Trade von den hilflosen Carolina Panthers zu bekommen - und so hatte Williams das Glück, bei einem 7-10-Team zu landen statt ganz unten im NFL-Keller. Weil die Bears in der Offseason dann auch noch fleißig aufrüsteten, trauten viele dem Team auf Anhieb den Sprung in die Playoffs zu.

Wie lief nun das mit Spannung erwartete NFL-Debüt von Williams? "Durchwachsen" wäre eine gnädige Beschreibung. 14/29 für 93 Yards Passing, durch zwei Sacks schenkte er davon 29 Yards wieder her. Auch sonst lief offensiv nichts, so kam Chicago am Ende auf miserable 148 Yards Raumgewinn, so wenige wie seit drei Jahren nicht mehr. Nach menschlichem Ermessen hätte das niemals für den Sieg reichen dürfen - den ersten eines QB-Top-Picks in seinem Debüt seit 2002 übrigens.

Aber weil die Titans um QB Will Levis ebenfalls nicht besonders gut sind und die Bears-Defense mitsamt den Special Teams aufdrehte, erzielten die Bears nach 0:17-Rückstand 24 Punkte in Serie und stehen jetzt bei 1-0. Ohne Offensiv-Touchdown. "Unwahrscheinlich" ist gar kein Ausdruck für dieses Ergebnis.

"Die Statistiken sind mir egal", wehrte Williams anschließend ab. Man muss ihm zugutehalten, dass er sich im Gegensatz zu Levis auf der Gegenseite keinen Ballverlust leistete. Dafür gab es natürlich auch Lob von Head Coach Matt Eberflus. Tua Tagovailoa hatte in seinem ersten NFL-Start 2020 übrigens auch genau 93 Yards - und hat sich bei den Dolphins bekanntlich zum soliden Quarterback gemausert.

Mein Fazit fällt dennoch ein wenig anders aus. Erst der Draft, jetzt dieser Sieg: Caleb Williams ist einfach ein Glückskind. Vorsicht, Texans: Ihr seid im Sunday Night Game in Week 2 als Nächstes dran!