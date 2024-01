NFL - Week 18, Gewinner und Verlierer: Wenn der Backup-Quarterback eine Meuterei anzettelt

© getty

NFL, Week 18 - Verlierer der Woche: Jacksonville Jaguars und Philadelphia Eagles

Gefühlt hatten die Jags und Eagles in den letzten Wochen einen Stammplatz in dieser Kategorie inne. Kein Wunder, nach zusammengenommen zwei Siegen in den letzten zwölf (!) Spielen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll ...

Na gut, bei Jacksonville. Schließlich gibt es zumindest die positive Nachricht zu verkünden, dass sie hier nächste Woche mit ziemlicher Sicherheit nicht auftauchen werden, hehe. Ansonsten ist die Saison aber eine herbe Enttäuschung. Quarterback Trevor Lawrence hat den erhofften Sprung zum Superstar nicht gemacht, sondern eher einen Schritt zurück. Die O-Line war so porös, dass er mehrere Verletzungen davontrug, in der Defense braucht es einen Partner für Pass Rusher Josh Allen.

"Das Spiel heute war der Mikrokosmos unserer Saison", sagte Head Coach Doug Pederson: "Die Fehler, Strafen, Ballverluste, verpassten Tackles - all das hat uns im Saisonendspurt zu sehr wehgetan." Außerdem warf Lawrence schon zum 15. Mal in einem Spiel mindestens zwei Picks, das hat in den letzten drei Jahren außer ihm kein anderer Quarterback geschafft. Vielleicht kann man so den Preis der Extension in der Offseason zumindest ein bisschen drücken.

Die Eagles können ihre Saison immerhin noch retten. Ein paar gute Auftritte in den Playoffs und niemand fragt mehr nach der Regular Season. Aber so sieht es nach der Klatsche gegen die Giants (10:27) ganz und gar nicht aus. Angesichts der schlappen Vorstellung und der Verletzungen von AJ Brown (Knie) und Jalen Hurts (ausgekugelter Mittelfinger) hätte Coach Nick Sirianni wahrscheinlich schon am liebsten im zweiten Viertel zusammengepackt und den Bus zurück nach Philly gerufen.

Was ist nur mit Philly los? "Die letzten sechs Spiele waren wir einfach verdammt beschissen", nahm Center Jason Kelce kein Blatt vor den Mund. "Wir müssen in den Spiegel gucken und dann wieder zurück an die Arbeit." Defensive Tackle Fletcher Cox gab den Giants noch einen mit: "Wir sind von einem ziemlich schlechten Team vermöbelt worden, so muss man es sagen." Mit einem Auswärtsspiel in Tampa Bay hätte es für die Eagles in der Wildcard-Runde auch schlimmer kommen können, aber in dieser Form dürfte sogar Baker Mayfield eine unüberwindbare Hürde darstellen.