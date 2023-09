NFL Predictions für die Saison 2023: Wer wird MVP? Wer gewinnt den Super Bowl?

In der Nacht auf Freitag beginnt die neue NFL-Saison 2023 mit dem Duell zwischen dem Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den Detroit Lions. Zuvor werfen wir noch einen schnellen Blick in die Glaskugel: Wer räumt diesmal die wichtigsten Awards ab? Wer startet durch, wer stürzt so richtig ab - und welche beiden Teams spielen am 11. Februar um den Super Bowl?

© getty Quarterback Sam Howell von den Washington Commanders. NFL Predictions Saison 2023: Durchstarter der Saison Sam Howell (Quarterback, Washington Commanders) Der 22-Jährige, Fünftrundenpick vom Draft 2022, kam in der vergangenen Saison nur in Week 18 zum Einsatz, als die Commanders bereits aus dem Playoff-Rennen waren. Sein Auftritt beim 26:6 über die Dallas Cowboys war aller Ehren wert. In der Saisonvorbereitung setzte er sich dann gegen Jacoby Brissett durch, bekam im Training Camp alle Snaps und spielte in zwei der drei Preseason Games. Und das wieder sehr ordentlich. Generell herrscht Aufbruchsstimmung in der Hauptstadt, nachdem man den langjährigen Teambesitzer Dan Snyder endlich los ist. Howell hat einen starken Arm und kann auch das eine oder andere Yard erlaufen, bei den Commanders ist man beeindruckt von seiner Leistungssteigerung. Er hat junge Playmaker wie Terry McLaurin um sich herum, dazu kommt der neue Offensive Coordinator Eric Bieniemy. Allerdings stehen dicke Fragezeichen hinter der Offensive Line - das könnte sich gerade in der NFC East bitter rächen ... NFL live im Free-TV sehen: Wo läuft die neue Saison im TV und Livestream?

© getty Russell Wilson, Quarterback der Denver Broncos. NFL Predictions Saison 2023: Absturz der Saison Russell Wilson (Quarterback, Denver Broncos) Moment! Ist "DangeRuss", Super-Bowl-Sieger mit den Seattle Seahawks vor mittlerweile fast zehn Jahren, nicht schon im letzten Jahr abgestürzt? Das schon, schließlich konnte der mittlerweile 34-Jährige als Neuzugang der Denver Broncos ganz und gar nicht überzeugen (16 Touchdowns, 11 Interceptions). Die Hoffnung in Colorado ist nun aber, dass Wilson unter dem neuen Head Coach Sean Payton die Kurve kriegt. Daran glaube ich jedoch nicht - im Gegenteil. Der mittlerweile 59 Jahre alte Payton hat langfristig bei den Broncos unterschrieben. Er soll das Team zum Erfolg führen und wird dabei auch vor großen Namen nicht halt machen. Bekommt Payton den Eindruck, dass Wilsons beste Jahre hinter ihm liegen, wird er den QB nicht noch ein paar Jahre durchschleppen, sondern lieber zu früh als zu spät die Reißleine ziehen - egal wie viele Picks der das Team gekostet hat. Einen öffentlichen Anpfiff soll Wilson laut ESPN von Payton schon kassiert haben ("Hör verdammt nochmal auf, so viele Babies zu küssen. Du kandidierst doch nicht für ein öffentliches Amt!"). Das riecht für mich schwer nach einem Quarterback-Wechsel im Laufe der Saison. NFL-Saison 2023: Die wichtigsten Termine im Überblick Dauer der Regular Season: 8. September 2023 - 8. Januar 2024

Start der Playoffs: 13. Januar 2024

Super Bowl LVIII: 11. Februar in Las Vegas

© getty Defensive End Will Anderson Jr. von den Houston Texans. NFL Predictions Saison 2023: Defensive Rookie of the Year Will Anderson Jr. (Defensive End, Houston Texans) Zwei Jahre ist es schon wieder her, dass ein Pass Rusher den Award für den besten Rookie in der Defensive abgeräumt hat - es wird also wieder Zeit! Anderson Jr. wusste in Alabama bei allen Three Downs zu überzeugen, gegen den Pass und gegen das Laufspiel, und kann mit seiner Explosivität zu einem echten Problem für die Quarterback-Pocket werden. Ich hätte hier auch Jalen Carter von den Philadelphia Eagles auf der Rechnung, aber für Anderson Jr. dürfte es deutlich leichter werden, in Houston auf eine hohe Anzahl Snaps zu kommen, als für Carter bei einem Super-Bowl-Contender.

© getty Quarterback Bryce Young von den Carolina Panthers. NFL Predictions Saison 2023: Offensive Rookie of the Year Bryce Young (Quarterback, Carolina Panthers) Hier böten sich mit C.J. Stroud oder auch Anthony Richardson weitere QB-Debütanten an, die im Draft weit vorn ausgewählt wurden. Die Buchmacher haben auch Running Back Bijan Robinson von den Atlanta Falcons auf der Rechnung. Ich sehe aber Top-Pick Bryce Young vorn, schließlich wurde er nicht umsonst als Nummer eins gezogen. Er scheint am ehesten bereit für die harte NFL-Realität und darf zudem in der vermeintlich schwachen NFC South ran.

© getty Head Coach Mike Tomlin von den Pittsburgh Steelers. NFL Predictions Saison 2023: Coach of the Year Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers) Tomlin ist seit 2007 Head Coach der Steelers, genießt in der kompletten Liga einen exzellenten Ruf, hat noch keine einzige Saison mit negativer Bilanz hingelegt, einen Super Bowl gewonnen - und war noch nie Coach of the Year. Das wird sich ändern, weil die Steelers nach einem durchschnittlichen Jahr 1 ohne QB-Legende Ben Roethlisberger wieder die Playoffs angreifen werden. Das wird auch Tomlin ins Scheinwerferlicht bringen: Er bekommt den Award quasi auch als "Preis für sein Lebenswerk", weil es keine anderen überragenden Kandidaten gibt.

© getty Quarterback Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles. NFL Predictions Saison 2023: Offensive Player of the Year Jalen Hurts (Quarterback, Philadelphia Eagles) Zuletzt gewann mit Patrick Mahomes 2018 ein Quarterback diesen Award - mittlerweile duellieren diese sich ja bekanntlich um den MVP, während die Receiver und Running Backs dann mit dem Offensivspieler des Jahres abgespeist werden. Für Running Backs wird es jedoch immer schwerer, die nötigen Statistiken aufzulegen und Justin Jefferson wurde schon vergangenes Jahr geehrt. Deshalb sehe ich Hurts hier vorn, der schon letztes Jahr spektakuläre Zahlen aufgelegt hat und sich noch einmal steigern wird. Für den MVP reicht es erneut ganz knapp nicht (siehe unten), deshalb gibt's diesen Trostpreis.

© getty Cornerback Sauce Gardner von den New York Jets. NFL Predictions Saison 2023: Defensive Player of the Year Sauce Gardner (Cornerback, New York Jets) Die besten Karten auf diesen Award hatten zuletzt die Pass Rusher (2022: Nick Bosa, 2021: T.J. Watt), die auch dank des 17. Saisonspiels den Sack-Rekord von Michael Strahan (22,5 in der Saison 2001) angreifen. Fällt diese Marke, ist auch der DPOY gefunden. Fällt sie jedoch nicht, darf sich Sauce Gardner freuen: Der 23-Jährige war schon als Rookie in der vergangenen Saison der vielleicht beste Corner überhaupt, die letzten Zweifel wird er in diesem Herbst ausräumen. Gardner hat den Swagger, er liebt das Rampenlicht und wird auch dank der Verpflichtung von Aaron Rodgers mit den Jets noch mehr davon abbekommen. Obendrein dürfte die Defense des Teams als komplette Einheit bärenstark sein. So räumt Gardner als Aushängeschild den Award ab.

© getty NFL Predictions Saison 2023: Playoff-Überraschungsteam Washington Commanders Die Detroit Lions hat fast jeder auf der Rechnung - es wäre keine wirkliche Überraschung mehr, wenn Amon-Ra St.-Brown und Co. den Sprung in die Postseason schaffen. Bei den Commanders schon eher - aber wenn Sam Howell tatsächlich den Sprung zu einem überdurchschnittlichen Quarterback schafft, wie ich es ihm bekanntlich zutraue, könnte das schon für eine Wildcard reichen. Zwar ist die Konkurrenz in der NFC East (Eagles, Cowboys, Giants) wahrlich nicht von schlechten Eltern, aber man darf nicht vergessen, dass Washington schon im letzten Jahr eine ausgeglichene Bilanz hinlegte (8-8-1). Mit viel Schwung durch den neuen Besitzer Josh Harris und einem Upgrade auf der QB-Position springen ein oder zwei Siege mehr heraus, was am Ende reicht, um die G-Men zu überflügeln und eine Wildcard zu ergattern.

© getty Quarterback Kyler Murray von den Arizona Cardinals. NFL Predictions Saison 2023: Nummer-1-Pick im Draft Arizona Cardinals Heisman-Winner Caleb Williams von USC winkt im Draft 2024 als potenzieller Franchise-Quarterback - und wenn man sich die Moves der Cardinals in der Offseason anschaut, haben die leisen Tanking-Vorwürfe schon irgendwo ihre Berechtigung: Von oben bis unten wurde im Kader und Front Office umstrukturiert, Leistungsträger ließ man gehen oder tradete sie weg, in der Free Agency wurde gespart - und dann fehlt ja Quarterback Kyler Murray auch noch mit seinem Kreuzbandriss vom letzten Jahr. Wann er in der neuen Saison zurückkehren wird, ist noch unklar. Unklar ist auch, wer für ihn als Starting-QB übernehmen wird: Einen offiziellen Starter für Week 1 hat der neue Head Coach Jonathan Gannon noch nicht benannt. Neuzugang Joshua Dobbs könnte es werden, oder Rookie Clayton Tune - viele Siege verspricht das nicht. Und da sich Murray auch nur selten für die "Mit mir hat man Chancen auf den Super Bowl!"-Rolle aufdrängen konnte, wäre ein kompletter Rebuild wohl ohnehin die beste Lösung.

© getty Quarterback Joe Burrow von den Cincinnati Bengals. NFL Predictions Saison 2023: MVP Joe Burrow (Quarterback, Cincinnati Bengals) Wie man hier gegen Patrick Mahomes tippen kann? Der amtierende MVP und Super-Bowl-MVP ist der beste Quarterback der NFL, daran besteht für mich kein Zweifel. Aber auf den Skill Positions sind die Chiefs mittlerweile so dünn besetzt, gerade mit der Verletzung von Travis Kelce, dass er statistisch gesehen einen Schritt zurück machen wird. Das wiederum macht den Weg frei für Joe Burrow, Josh Allen, Jalen Hurts oder Justin Herbert. Aus diesem Quartett könnte jeder den Award abräumen, für alle vier gibt es gute Argumente. Ich tippe auf Burrow, weil die Bengals in der zweiten Saisonhälfte 2022 das heißeste Team der Liga waren und für mich die besten Chancen auf den Top-Seed in der AFC haben. Auch in Sachen Receiver ist Cincy mit Ja'Marr Chase,und Co. sehr gut besetzt. Im Dezember wird Burrow 27 - seine Zeit ist gekommen.