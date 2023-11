NFL - Frankfurt Game der Chiefs und Dolphins: Deutschland hat jetzt eine Football-Hymne

Zum ersten Mal hat die NFL Station in Frankfurt gemacht: Nach dem Gastspiel in München 2022 stand diesmal das Spitzenspiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins im Deutsche Bank Park auf dem Programm. SPOX-Redakteur Stefan Petri war vor Ort und hat sich das Spektakel aus nächster Nähe angeschaut. Mit dabei: viel Party, viele Pausen, eine neue Hymne - und eine kontroverse Geste.

Dafür war ständig der berühmte "Tomahawk Chop"-Schlachtruf der Chiefs-Fans zu hören, vom Bahnhof bis hin zum Stadion und natürlich wieder zurück. Während des Spiels zeigten hunderte, vielleicht sogar tausende Anhänger den klassischen, nach unten hackenden Arm. Ob und wie problematisch diese Geste ist, darüber gehen die Meinungen in den USA auseinander. Dass der Chop auch in Deutschland sehr beliebt zu sein scheint, hat mich aber zugegebenermaßen ein bisschen überrascht.

Schwer zu sagen, woran das am Ende lag. Es hatten zwar auch einige Fans aus den USA den Weg nach Frankfurt gefunden - mindestens einer erzählte, er sei direkt aus Kansas City gekommen -, aber ein derart deutliches Übergewicht bei NFL-Fans in Deutschland gibt es mit Sicherheit nicht. Hatten es die Chiefs-Fans im Stile der SGE-Anhänger in Barcelona geschafft, das Stadion erfolgreich zu infiltrieren? Kommt der Rest erst nächsten Sonntag? Hat die NFL dran gedreht?

Weit gefehlt! Schon vor dem Deutsche Bank Park hörte man beim Aufwärmen der Spieler lauten Jubel oder Buhrufe, was sich schließlich bestätigte, als ich meinen Platz auf der Pressetribüne einnahm: Die Sympathien waren klar verteilt. Es war natürlich auch Football-Party, wie schon vergangenes Jahr in München, aber es war eben ein Heimspiel der Kansas City Chiefs.

Es war gar nicht so leicht, in den Stunden vor Spielbeginn die Sympathien der rund 50.000 Fans abzuschätzen. Ein leichtes Übergewicht der rot-weißen Chiefs-Jerseys schien es auf dem Weg ins Stadion zu geben - hauptsächlich natürlich die Nummer 15 von Patrick Mahomes, danach die 87 von Travis Kelce -, aber auch die Dolphins-Farben waren vertreten. Und natürlich die Jerseys so ziemlich jeder anderen Franchise ebenfalls, teilweise mit schön obskuren Namen (Gruß an den Packers-Fan mit Ha Ha Clinton-Dix auf dem Rücken!). Würde es sich also nur auf dem Papier um ein Heimspiel der Chiefs handeln?

© getty

NFL Frankfurt Game: Die Fans werden angeleitet

Was sich auf jeden Fall sagen lässt: Es handelte sich in Frankfurt um ein fachkundiges Publikum. Mit Sicherheit wird es den einen oder anderen Event-Fan gegeben haben, der einfach mal wissen wollte, wie es bei einem Football-Spiel so ist - dagegen lässt sich ja auch nichts sagen -, doch die absolute Mehrheit stellte sich als NFL-Fan dar, mit Jerseys, Schals oder gleich in kompletter Montur, Schminke inklusive.

Vielleicht hat man das im NFL-Hauptquartier ein bisschen unterschätzt, vielleicht wollte man kein Risiko eingehen. Oder eben Rücksicht auf die "neuen" Fans nehmen. Aber zumindest mir schien es so, dass bei den Ansagen des Stadionsprechers, der über ge- und misslungene Spielzüge informierte und Down-and-Distance ansagte, die eine oder andere Extra-Info eingeflochten wurde, damit jeder weiß, was da gerade passiert.

Zwei Anmerkungen. Erstens: Wo nur kriegen die Amis immer diese Announcer-Stimmen her? Wie Michael Buffer auf Steroiden, amerikanischer geht es gar nicht. Zweitens: Früh im Spiel schien es so, als würde die Stimme aus dem Off die Fans dazu anzuleiten, beim "And that's a new ... FIRST DOWN!" die letzten beiden Worte mitzubrüllen. Daraus wurde aber nichts.

PS: Ganz klassisch wurde gerade bei Third Down der Dolphins über die Videoleinwände dazu animiert, möglichst laut zu werden - als musikalische Untermalung hatte man sich für diese Situationen "Enter Sandman" von Metallica ausgeguckt. Das ist auch in den US-Stadien üblich und funktionierte tatsächlich: Beim entscheidenden Fourth Down der Dolphins kurz vor Schluss herrschte ohrenbetäubender Lärm.