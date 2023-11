NFL Regular Season Week 10: Zweites Spiel in Frankfurt zwischen Patriots und Colts - Bears gewinnen Kellerduell gegen Panthers

Das zweite NFL-Spiel in Frankfurt steht in Week 10 der Regular Season an: In Deutschland treffen die New England Patriots und die Indianapolis Colts aufeinander. Im Thursday Night Game verbessern die Bears ihre Chancen auf den Top-Pick im Draft. Zudem stehen ein paar weitere Kracher an, unter anderem empfangen die Baltimore Ravens die Cleveland Browns und San Francisco reist nach Jacksonville. Alle Partien im Überblick.

Freitag, 10. November, 2.15 Uhr Chicago Bears (3-7) - Carolina Panthers (1-8) 16:13 BOXSCORE Man sollte meinen, dass keines der beiden Teams große Ambitionen auf den Sieg haben würde, schließlich ist der Playoff-Zug abgefahren und es geht eigentlich nur noch um die Positionen im NFL-Draft 2024. Aber da halten die Bears den Pick der Panthers aus dem Bryce-Young-Trade - es liegt also in ihrem Interesse, dass Carolina so schlecht wie möglich ist. Und die Panthers haben jetzt zusammen mit den Arizona Cardinals die schlechteste Bilanz der Liga.

Ein allzu schön anzuschauendes Spiel wurde es wie erwartet nicht: Ihmir Smith-Marsette erzielte den einzigen Panthers-TD per Punt Return über 79 Yards zum frühen 7:0 für Carolina, anschließend gelangen der Offense um Young (21/38, 185 Yards, 3 Sacks) nur noch zwei Field Goals. Die Bears holten immerhin 133 Yards im Laufspiel, da gelang D'Onta Foreman (80 Yards) ebenfalls ein TD. Quarterback Tyson Bagent (20/33, 162 Yards) konnte sich erneut nicht empfehlen.

Den Unterschied machten am Ende die Field Goals: Cairo Santos verwandelte für die Bears gleich drei, darunter aus 54 Yards. Auf der Gegenseite hatte Eddy Pineiro kurz vor dem Ende aus 59 Yards die Chance zum Ausgleich, sein Versuch geriet aber deutlich zu kurz.

NFL in Frankfurt: Sonntag, 12. November, 15.30 Uhr New England Patriots (2-7) - Indianapolis Colts (4-5) -:- BOXSCORE Am Ende der gewaltigen Show eilte Patrick Mahomes schnurstracks Richtung Tribüne. Das Frankfurter Publikum feierte gerade sich und das große NFL-Spektakel mit dem Welthit "Don't Stop Believin'", da klatschte der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs mit etlichen deutschen Fans ab und bedankte sich artig für die außergewöhnliche Unterstützung von den Rängen. Er sei "extrem glücklich", es habe sich angefühlt "wie ein Heimspiel". Die deutschen Fans seien einfach "das ganze Spiel über laut und leidenschaftlich" gewesen, betonte Mahomes nach dem 21:14 des Super-Bowl-Champions gegen die Miami Dolphins. "Wir haben die Liebe gespürt, die die Leute hier für Football haben. Ich hoffe, dass ich eines Tages wiederkommen kann." Mahomes' warme Worte, aber auch sein Wunsch für die Zukunft dürften ganz im Sinne der NFL sein, die mit dem ersten von zwei Gastspielen in diesem Jahr den Hype in Deutschland befeuerte. Mehrere Millionen Ticketanfragen hatte es für das Event gegeben, schon am Sonntag (15.30 Uhr) bestreiten der sechsmalige Champion New England Patriots und die Indianapolis Colts Teil zwei des Frankfurter Doppelpacks. Im Vergleich zum ersten regulären NFL-Saisonspiel in München im Vorjahr schalteten bei RTL zwar deutlich weniger Fans ein (bis zu 1,51 Millionen, 2022 in der Spitze 2,71 Millionen bei ProSieben). 50.023 Menschen in der Arena genossen dafür ein Spektakel mit Halftime-Show, Attraktionen schon Stunden vor Kick-off sowie dröhnender Musik in jeder Unterbrechung. Die Begeisterung schwappte offenbar bis aufs Feld. "Das war eine Atmosphäre wie in den Play-offs. Die Energie war ansteckend, wir hatten eine großartige Zeit da draußen", schwärmte Chiefs-Cornerback Trent McDuffie, sein Teamkollege Mike Edwards meinte: "Ganz Deutschland ist verrückt, die Atmosphäre ist verrückt. Das war vom ersten Viertel bis zum Ende elektrisierend." NFL in Deutschland: 2024 zurück in München Dass Taylor Swift nach tagelangen Spekulationen doch nicht gesichtet wurde? Eine Randnotiz. Dabei schlachtet die Gelddruckmaschine NFL die Aufmerksamkeit um die Romanze der Pop-Gigantin mit Chiefs-Tight-End Travis Kelce eigentlich genüsslich aus. Im Vorfeld hatten die Spekulationen über einen möglichen Besuch etliche sportliche Schlagzeilen überlagert - der Liga spielte das in die Karten. Doch die Pläne der NFL gehen weit über diese Woche hinaus. Die milliardenschwere Liga will schließlich weiter wachsen, Märkte erschließen, Märkte vergrößern. Und dafür braucht es Aufmerksamkeit, am besten weltweit. Im kommenden Jahr kehrt die NFL mit einem Spiel nach München zurück, 2025 ist sie wieder am Main zu Gast. Längst sind weitere Länder für die "International Games" im Gespräch, Spanien, Brasilien, auch Australien. Er jedenfalls sei "für alles zu haben" versicherte Mahomes: "Ich freue mich darauf, durch die Welt zu reisen und Football zu spielen." Sein Coach Andy Reid scherzte, man würde überall und jederzeit antreten, selbst auf dem Parkplatz einer US-Apothekenkette. Doch selbst das, so scheint es, würde die NFL in eine große Show verwandeln. Abonniere SPOX auf WhatsApp!

