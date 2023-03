NFL: Quarterback Derek Carr wechselt offenbar zu den New Orleans Saints

Quarterback Derek Carr wird nach Informationen von ESPN zu den New Orleans Saints wechseln. Die Einigung zwischen dem 31-Jährigen und der Franchise aus Louisiana könnte noch am Montag vollzogen werden.

Neben den New York Jets und den Carolina Panthers sind die Saints eine der drei Franchises, die sich seit einigen Wochen um Carr bemühen.

Das bisherige Team des 31-Jährigen, die Las Vegas Raiders, hatten dem Quarterback zuvor erlaubt, mit anderen Organisationen über einen möglichen Trade auszutauschen. Anfang Februar soll sich Carr zwei Tage mit mehreren Mitgliedern der Saints getroffen haben.

Bei Las Vegas war der Quarterback am 14. Februar vor die Tür gesetzt worden, nachdem er sich geweigert hatte, eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag zu verankern. 2021 hatte der Quarterback in einem Interview noch preisgegeben, seine Karriere gerne in Las Vegas beenden zu wollen.

Die letzte Saison beendete Carr mit 3.522 Passing Yards, der drittschlechtesten Ausbeute seiner neunjährigen Karriere, 24 Touchdown-Pässen, 14 Interceptions (die meisten in einer einzigen Saison), einer Completion Rate von 60,8 Prozent (Karrieretiefstwert) und einem Passer Rating von 86,3 (Karrieretiefstwert).

Die Raiders verpassten den Einzug in die Playoffs mit einer Bilanz von sechs Siegen bei elf Niederlagen.