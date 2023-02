NFL: Derek Carr und die Las Vegas Raiders - Die Trennung war unausweichlich

Derek Carr und die Las Vegas Raiders gehen nach neun wechselhaften Jahren getrennte Wege. Wie kam es dazu, war die Trennung unausweichlich und wo landet der Quarterback jetzt?

Letztlich jedoch sollte man Carrs Zeit in Vegas auch nicht zu sehr romantisieren. Es gab und gibt immer wieder gute Gründe, sein Spiel zu kritisieren. Da wäre etwa seine Risikoaversion. Gerade in den ersten zwei Jahren unter McDaniels' Vorhänger Jon Gruden war er einmal Drittletzter (2018) und einmal Vorletzter (2019) bei den Average Intended Air Yards. Sprich: Er warf überwiegend kurze, sichere Pässe, statt mehr Risiko zu gehen und damit auch mal Big Plays zu erzwingen.

Carr selbst präsentierte sich meist auf konstant gutem Niveau. Er kratzte in einigen Jahren an den Top 10 der NFL-Quarterbacks, bewegte sich meist aber eher in den Top 15. Er brachte es unter anderem auf drei Saisons mit 4000 Passing Yards und weniger als 10 Interceptions. Nur drei andere haben das neben ihm so oft geschafft: Aaron Rodgers (9), Tom Brady (7) und Peyton Manning (4).

Was lässt sich nun also nach neun Jahren in Oakland und Las Vegas zu Carrs bisherigem Schaffen sagen? Der Zweitrundenpick von 2014 hatte sicherlich keine schlechte Karriere bis hierhin. Er hatte nur zwei Winning Seasons und eine 8-8-Saison. Zudem startete Carr nur ein Playoffspiel nach der Saison 2021. Doch muss man eben erwähnen, dass das nicht nur seine Schuld war.

Mehr Risiko brachte jedoch nicht nur Vorteile mit sich. Carr spielte im Grunde seine schlechteste Saison seit seinem Rookie-Jahr und egalisierte sein Career High mit 14 Interceptions. Fairerweise muss man erwähnen, dass er allerdings schon 2021 in Sachen Effizienz langsam auf dem absteigenden Ast war, auch wenn er da noch deutlich präziser warf bei im Schnitt nur 1,3 Yards kürzeren Pässen.

Seine Beinarbeit stand häufiger im Fokus der Kritik, ebenso seine Angewohnheit, den Ball zu lange zu halten und damit unnötige Sacks zu schlucken. Letzteres war in diesem Jahr aber besser als noch 2022, was aber auch an einer insgesamt verbesserten Offensive Line lag. Schwache Offensive Lines waren indes auch so ein Problem der letzten paar Jahre der Raiders, was nicht zuletzt an den bereits erwähnten Draftklassen lag.

Doch wie kam es nun eigentlich zur Entscheidung, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen? Hier scheiden sich die Geister. Der McDaniels-nahe Journalist Albert Breer (Sports Illustrated) etwa berichtete davon, dass der Hauptgrund für die Trennung gewesen sei, dass Carr zu wenig Verantwortung für die schwache Saison übernommen habe.

Derek Carr: Effizienz und Präzision der letzten 5 Jahre

Saison EPA/Dropback (Liga-Rang) Passer Rating Catchable Percentage On Target Percentage 2018 0,01 (25) 93,9 (18) 87,8 (3) 83,7 (3) 2019 0,14 (9) 100,8 (9) 87,0 (4) 81,6 (3) 2ß2ß 0,08 (16) 101,4 (10) 86,5 (12) 80,2 (9) 2021 0,06 (14) 94,0 (14) 87,1 (11) 79,7 (3) 2022 0,04 (12) 86,3 (24) 82,6 (33) 73,7 (24)

(Zahlen von TruMedia und Sports Info Solutions)

Das allerdings steht im Kontrast zum öffentlichen Bild, das Carr seit Jahren abgegeben hat. Denn wenn jemand Verantwortung gerade auch abseits des Platzes übernommen hat bei den Raiders in den schwierigen vergangenen Jahren, dann war dies in der Regel Carr. Nach all den Trainerentlassungen stellte er sich der Öffentlichkeit, er sprach sogar nach der Entlassung von Teamkollege Henry Ruggs nach dessen Autounfall mit Todesfolge, als andere lieber schwiegen.

Und dass er in der Folge seiner plötzlichen Freistellung kein Theater gemacht hat, sondern sich professionell verhielt, darf man ihm auch zugutehalten.

Letztlich war Carr wohl einfach nicht der richtige Quarterback für McDaniels, auch wenn McDaniels selbst von mangelndem Verständnis Carrs für seine Offense nichts wissen will: "Das denke ich überhaupt nicht. Ich denke, dass Derek mit sehr viel Vertrauen in das, was wir machen, gespielt hat. Er hatte einige wirklich gute Spiele in diesem Jahr."

Und auch mit Carr selbst scheint McDaniels kein Problem gehabt zu haben: "Wir hatten ein großartiges Verhältnis. Er hat einige großartige Sachen gemacht und alles, was gegenteilig behauptet wurde, ist inkorrekt."

Was war es also dann? Ein Faktor könnte das liebe Geld gewesen sein. Offensichtlich war man sich nicht sicher, ob Carr im zweiten Jahr wieder an die Leistungen von vor ein bis zwei Jahren anknüpfen könnte. Und Garantien im Wert von 40 Millionen Dollar sind dann eben für ein nicht unbedingt mit unbegrenzten Mitteln gesegnetes Team - Owner Mark Davis zählt nicht zu den reichsten Teameignern der NFL - vielleicht ein zu hohes Risiko.

Gerüchten zufolge hielt man auch hauptsächlich deshalb an McDaniels für ein weiteres Jahr fest, weil man im Falle seiner Entlassung kein doppeltes Head-Coach-Gehalt zahlen wollte. Abgesehen davon stehen McDaniels und sein handverlesener General Manager Dave Ziegler aber ohnehin unter Druck und wollen nun wohl lieber ihren Quarterback nach Vegas holen - wer auch immer das besonders nach Tom Bradys Rücktritt sein mag. Vielleicht ja Aaron Rodgers?