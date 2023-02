Die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles treffen im diesjährigen Super Bowl aufeinander. Doch wie sieht es mit dem nächsten, mit Super Bowl 2024 aus? Wann und wo findet dieser statt? SPOX hat die Antwort.

Wenige Tage sind es noch, bis die Saison mit Super Bowl LVII endlich ihren Höhepunkt erreicht. In der Nacht auf Montag (Kickoff: 0.30 Uhr deutscher Zeit am 13. Februar) stehen sich im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, die Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes und die Philadelphia Eagles gegenüber. Der bislang letzte Triumph im großen NFL-Finale beider Mannschaften liegt gar nicht so weit zurück. Die Eagles durften 2018 die Vince Lombardi Trophy in die Höhe stemmen, die Chiefs 2020.

Es ist also alles angerichtet für das größte Spektakel der Saison 2022/23, doch wie sieht es im nächsten Jahr aus? Wann und wo findet der Super Bowl 2024 statt? Die Antwort dazu folgt im unteren Absatz.

NFL: Wann und wo findet der Super Bowl 2024 statt?

Mit Blick in die Zukunft sind bezüglich des Super Bowls 2024 die meisten Fragen schon geklärt. Der Austragungsort sowie das Datum stehen fest.

© getty Super Bowl 58 findet am 11. Februar 2024 im Allegiant Stadium in der Stadt Paradise statt.

Die 58. Auflage des Super Bowls wird im Allegiant Stadium in der Stadt Paradise im Bundesstaat Nevada über die Bühne gehen. Die Spielstätte der Las Vegas Raiders dient zum ersten Mal als Super-Bowl-Austragungsstätte. Viele Möglichkeiten hatte es bislang noch nicht, das Stadion wurde nämlich erst vor wenigen Jahren fertiggestellt, am 31. Juli 2020 wurde es eingeweiht.

Im Allegiant Stadium wird also der nächste Super Bowl stattfinden. Die beste Mannschaft aus der NFC und die beste Mannschaft aus der AFC werden diesbezüglich in fast exakt einem Jahr, am 11. Februar 2024, den Meister unter sich ausmachen. Für Football-Spiele beträgt die Zuschauerkapazität 65.000 Plätze. Diese Zahl lässt sich jedoch für spezielle Events auf 72.000 Plätze erweitern.

NFL - Die letzten Super Bowl Sieger

Die Chiefs, die in wenigen Tagen an Super Bowl 2023 teilnehmen werden, stehen bereits zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren im NFL-Endspiel. 2020 holten sie sich den zweiten Titel in Franchise-Historie. Im Jahr darauf, 2021, mussten sie sich Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers geschlagen geben.

© getty Das Allegiant Stadium, die Spielstätte der Las Vegas Raiders, dient zum ersten Mal als Super-Bowl-Austragungsstätte.

Der zweite Super-Bowl-Teilnehmer am Sonntag, die Eagles, krönte sich 2018 zum ersten Mal zum Super-Bowl-Champion. In einem punktreichen Spiel gegen die New England Patriots, damals noch mit Tom Brady, avancierte ausgerechnet Backup-Quarterback Nick Foles zum Helden. Seine Statistik in Super Bowl 52: 373 Passing Yards, drei Passing Touchdowns, eine Interception, ein Touchdown-Catch.