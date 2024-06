Spanien vs. Kroatien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

In Gruppe B steht am heutigen Samstag, dem 15. Juni, das Duell zwischen Spanien und Kroatien an. Los geht es im Berliner Olympiastadion um 18 Uhr.

EM 2024, 1. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Begegnung Sa., 15. Juni 15 Uhr Ungarn vs. Schweiz Sa., 15. Juni 18 Uhr Spanien vs. Kroatien Sa., 15. Juni 21 Uhr Italien vs. Albanien

Ihr braucht Infos zur Übertragung im TV und Livestream? Dann seid Ihr hier richtig!