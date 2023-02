Die Kansas City Chiefs sind seit einigen Jahren eines der besten Teams in der NFL. Seit Ankunft von Star-Quarterback Patrick Mahomes erreichten die Chiefs schon drei Mal den Super Bowl. Doch wie oft haben die Kansas City Chiefs den Super Bowl gewonnen? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Zu Beginn jeden Jahres richtet die NFL mit dem Super Bowl das größte Sportereignis der Welt aus. Im Super Bowl kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den Conference-Siegern der AFC und NFC. Die Kansas City Chiefs stehen in diesem Jahr erneut im NFL-Finale. Doch wie oft konnten die Kansas City Chiefs die Vince-Lombardi-Trophy am Ende in die Höhe recken?

NFL: Wie oft haben die Kansas City Chiefs den Super Bowl gewonnen?

In der AFC haben sich die Kansas City Chiefs in den vergangenen Jahren als das dominierende Team etabliert. Einen großen Anteil an dem Erfolg hat Quarterback Patrick Mahomes, der 2017 von den Chiefs gedraftet wurde. Mit Mahomes als Starter waren die Kansas City Chiefs 2019 im Super Bowl erfolgreich.

Mit dem NFL-Titel 2019 beendeten die Chiefs eine fast 50-jährige Durststrecke. 1970 gewannen die Chiefs nämlich ihren ersten Super Bowl, die insgesamt vierte Auflage des Wettbewerbs.

Der Super Bowl 2023 ist das fünfte NFL-Finale für die Kansas City Chiefs. Das letzte Mal standen die Chiefs im Jahr 2020 im Super Bowl. Dort unterlag das Team von Head Coach Andy Reid Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers. Eine Niederlage musste Kansas City ebenfalls bei ihrer ersten Super-Bowl-Teilnahme 1967 hinnehmen. Die aktuelle Bilanz des Teams aus Missouri im NFL-Finale lautet also 2:2.

NFL: Wie oft haben die Kansas City Chiefs den Super Bowl gewonnen? - Super Bowl IV

Im Jahr 1970 standen die Kansas City Chiefs im Super Bowl IV den Minnesota Vikings gegenüber. Die Partie im Tulane Stadium in New Orleans vor mehr als 80.000 Zuschauern gewannen die Chiefs mit 23:7. Die Chiefs galten vor der Begegnung als Außenseiter. Quarterback Len Dawson führte sein Team dennoch zu einem letztendlich ungefährdeten Sieg.

© getty 2019 gewannen die Kansas City Chiefs ihren zweiten Super-Bowl-Titel.

Die erst vierte Auflage des Super Bowls wurde damals als AFL-NFL Championship Game betitelt. In der kommenden Saison schlossen sich die beiden Ligen zur heutigen NFL zusammen. Der Super Bowl IV war das letzte AFL-NFL Championship Game in der Historie.

NFL: Wie oft haben die Kansas City Chiefs den Super Bowl gewonnen? - Die Spiele im Überblick

Super Bowl Jahr Spielort Partie Ergebnis Super Bowl IV 1970 Tulane Stadium, New Orleans Kansas City Chiefs vs. Minnesota Vikings 23:7 Super Bowl LIV 2019 Hard Rock Stadium, Miami Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers 31:20

NFL: Wie oft haben die Kansas City Chiefs den Super Bowl gewonnen? - Super Bowl LIV

Mit dem Super-Bowl-Titel 2019 endete für die Kansas City Chiefs das lange Warten auf einen erneuten NFL-Titel. Im Super Bowl LIV siegte das Team von Quarterback Patrick Mahomes gegen die San Francisco 49ers mit 31:20. Als Austragungsort der Partie diente das Hard Rock Stadium in Miami.

Mit einer Regular-Season-Bilanz von 12:4 zogen die Kansas City Chiefs in die NFL-Playoffs 2019 ein. Auf dem Weg in den Super Bowl eliminierte das Team aus der AFC-West die Houston Texans und die Tennessee Titans.

Das Super-Bowl-Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco war ein Duell auf Augenhöhe. Die Chiefs lagen zwischenzeitlich mit 10:20 hinten. Dank einer Aufholjagd in der zweiten Hälfte drehte Kansas City jedoch die Partie. Patrick Mahomes wurde nach dem Spiel als jüngster Quarterback der NFL-Geschichte zum Super-Bowl-MVP gekürt.

Die Kansas City Chiefs im Steckbrief