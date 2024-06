Ungarn vs. Schweiz, EM 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Deutschlands Gruppengegner im TV und Livestream?

Wenn Ihr das Duell der beiden deutschen Gruppengegner heute live und in Farbe sehen möchtet, führt hierzulande kein Weg an MagentaSport vorbei. Um 14.30 Uhr beginnen im Pay-TV und Livestream die Vorberichte, folgendes Team ist am Start:

Kommentar: Christian Straßburger & Ciriaco Sforza

Expert*innen Stadion: Tabea Kemme & Ciriaco Sforza

Reporterin Stadion: Laura Wontorra

Experten Studio: Owen Hargreaves & Robin Gosens

Moderation Studio: Johannes B. Kerner

Einen Haken hat das Ganze: Ihr müsst für die Übertragung ein Abonnement abschließen.

In der Schweiz könnt Ihr das Duell zusätzlich über SFR bzw. im Livestream via Zattoo verfolgen.