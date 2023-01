Der Super Bowl 2023 rückt von Tag zu Tag näher, die gesamte Football-Welt bereitet sich auf das finale Spiel der Saison vor. Uhrzeit, Stadion, Teams, Programm, Übertragung - SPOX beliefert Euch mit allen Informationen zum großen Spektakel um die NFL-Meisterschaft.

Super Bowl 2023: Uhrzeit, Stadion, Teams, Programm, Übertragung - alle Informationen zum NFL-Finale

18 zähe Regular-Season-Wochen, die Wildcard Round, die Divisional Round und die Championship Games - all dies steht bereits in den Geschichtsbüchern, sodass in der NFL-Saison 2022/23 nur mehr ein Spiel absolviert werden muss. Dabei handelt es sich um die 57. Auflage des legendären Super Bowls, bei dem es um den Meistertitel und die damit verbundene Vince Lombardi Trophy geht.

Super Bowl 2023: Teams

Die beiden Finalisten, die Super Bowl LVII bestreiten werden, sind die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles - zwei Teams, die auch in den vergangenen Jahren große Erfolge im wichtigsten Spiel des Jahres feiern konnten.

Die Eagles gewannen zuletzt im Jahr 2018 den Super Bowl, als Backup-Quarterback Nick Foles das Spiel seines Lebens spielte und Tom Bradys New England Patriots mit 41:33 bezwang. Auch für die Chiefs ist der Super Bowl kein Neuland. 2020 siegte das Team um Superstar Patrick Mahomes im Endspiel gegen die San Francisco 49ers mit 31:20. Im darauffolgenden Jahr mussten sich die Chiefs im Finale dann jedoch den Tampa Bay Buccaneers mit 9:31 geschlagen geben.

Super Bowl 2023: Uhrzeit, Stadion

Super Bowl LVII geht in der Nacht von Sonntag auf Montag (13. Februar) über die Bühne. Der Kickoff im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, erfolgt am Montag um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

© getty Beim Super Bowl steht die Vince Lombardi Trophy auf dem Spiel.

Super Bowl 2023: Programm

Der Super Bowl ist kein gewöhnliches Spiel, sondern eines der weltweit größten Sportspektakel. Die Gründe dafür liegen nicht nur beim Geschehen auf dem Spielfeld selbst, auch das ganze Drumherum gehört dazu. So zieht alleine die Halbzeitshow jährlich zahlreiche Augen auf sich. Im vergangenen Jahr sorgten die Hip-Hop-Legenden Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent und Kendrick Lamar gemeinsam mit R&B-Ikone Mary J. Blige für ein Highlight. In knapp zwei Wochen hofft Rihanna, dasselbe zu erreichen. Der neunfachen Grammy-Gewinnerin wird nämlich die Ehre zuteil, in der Halbzeit von Super Bowl LVII aufzutreten.

Doch Rihanna bleibt bei weitem nicht der einzige Music-Act in der Super-Bowl-Nacht. Bevor die Partie losgeht, singt der achtfache Grammy-Gewinner Chris Stapleton die US-amerikanische Nationalhymne. Teil der Pre-Game-Show ist auch Babyface, der das patriotische Lied "America the Beautiful" performen wird. Außerdem tritt auch Sheryl Lee Ralph mit "Lift Every Voice and Sing" auf.

Super Bowl 2023: Übertragung

Was die Übertragung des Super Bowls anbelangt, stehen zwei Optionen zur Verfügung. Die Free-TV-Variante bietet der Privatsender ProSieben an, der parallel dazu das Spiel auch im kostenlosen Livestream bei ran.de anbietet. Um 22.25 Uhr beginnt der Countdown zum Spektakel, folgendes Personal wird dafür eingesetzt:

Kommentator: Jan Stecker

Jan Stecker Kommentator: Patrick Esume

Patrick Esume Experte: Björn Werner

Die zweite Option, den Super Bowl in zwei Wochen live zu verfolgen, bietet DAZN an. Der Streamingdienst geht zwar etwas später als ProSieben, um 23.45 Uhr, auf Sendung, ermöglicht jedoch auch, das Finale mit deutschen oder mit den US-amerikanischen Originalkommentatoren zu verfolgen. Wer das Angebot von DAZN wahrnehmen will, braucht jedoch ein Abonnement. Dieses wird in Form von drei Paketen angeboten. Zur Auswahl stehen: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

© imago images Die Rams gewannen den vergangenen Super Bowl.

Begegnung: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles Runde: Super Bowl LVII

Super Bowl LVII Datum: Mo., 13. Februar 2022

Mo., 13. Februar 2022 Uhrzeit: 0.30 Uhr (MEZ)

0.30 Uhr (MEZ) Ort: State Farm Stadium, Glendale, Arizona (USA)

State Farm Stadium, Glendale, Arizona (USA) TV: DAZN , ProSieben

, Livestream: DAZN , ran.de

Liveticker: SPOX

© getty Super Bowl LVII steigt im State Farm Stadium in Glendale, Arizona.

