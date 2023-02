NFL, Spiele in Deutschland: Termine, Spielorte, Tickets in den kommenden Jahren

Erstmals wurde in der Saison 2022/23 ein NFL-Spiel auf deutschem Boden ausgetragen. Das International Game in der Münchner Allianz Arena war ein voller Erfolg, weshalb bereits weitere Duelle in Deutschland bestätigt wurden. Wo und wann diese stattfinden werden und wie Ihr an Tickets kommt, erfahrt Ihr hier.

"Das war eine der großartigsten Football-Erfahrungen, die ich je gemacht habe", sagte Tom Brady nach dem 21:16-Sieg seiner Tampa Bay Buccaneers über die Seattle Seahawks im Munich Game: "Dafür, dass ich seit 23 Jahren in der Liga bin, sagt das eine Menge aus. Die Fans waren unglaublich."

Große Worte von der 45-jährigen NFL-Legende, die jüngst das Ende ihres Profi-Daseins erklärte. Kein Wunder also, dass die NFL bereits weitere Ausgaben der International Games in Deutschland bekanntgegeben hat: gleich zwei Stück sollen es in der kommenden Saison werden.

Doch wann und wo sollen diese ausgetragen werden? Und wie werden die Tickets verteilt? Dieser Artikel liefert Antworten!

NFL, Spiele in Deutschland 2023: Termine, Spielorte

Dass in diesem Jahr zwei Begegnungen in Deutschland stattfinden werden, steht fest, genauso wie die Heimteams: die New England Patriots und die Kansas City Chiefs. Welche Gegner auf die beiden Mannschaften warten, wann die Duelle stattfinden und welche Arenen als Spielstätte dienen, ist allerdings noch nicht hundertprozentig klar.

Zumindest laut Informationen der Bild können wir uns aber auf Folgendes einstellen: Die NFL plant, beide Duelle in Frankfurt auszutragen, und zwar am 12. und 19. November. Zudem sollen es die Patriots mit den New Orleans Saints und die Chiefs mit den Chicago Bears zu tun bekommen.

Sollte dem so sein, ginge München diesmal leer aus, offiziell bestätigt ist das aber nicht. "Ich kann die Daten nicht kommentieren", sagt NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth zum Thema. Im Mai wissen wir mehr, dann wird nämlich der Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht.

Übrigens: Auch in 2024 und 2025 sollen hierzulande NFL-Spiele stattfinden - dazu sind allerdings noch weniger Details bekannt. Je eine Partie ist pro Saison zum jetzigen Zeitpunkt geplant.

© getty Das erste International Game in Deutschland wurde in der Allianz Arena ausgetragen.

NFL, Spiele in Deutschland 2023: Tickets

Wenn weder Duelle, noch Termine oder Spielorte fix sind, können natürlich auch noch keine Tickets verkauft werden. Ihr habt also noch alle Chancen, einen Platz im Stadion zu ergattern. Dafür müsst Ihr Euch über ein Online-Formular der NFL registrieren, das Ihr hier findet.

Dort könnt Ihr auswählen, ob Ihr einfach nur an den Eintrittskarten oder auch an Hotel-Paketen interessiert seid - garantiert sind die Tickets damit allerdings nicht. Nähere Infos, auch zu den Preisen, werden rechtzeitig vor dem Verkaufsstart bekanntgegeben.

