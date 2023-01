NFL gibt Update nach Hamlin-Vorfall - Familie gibt Statement ab

Nach dem Herzstillstand von Footballprofi Damar Hamlin von den Buffalo Bills hat die NFL bekannt gegeben, dass die Begegnung in Absprache mit den Spitzen der Spielergewerkschaft NFLPA, Goodell und den beiden Teams "nicht in dieser Woche fortgesetzt wird".

Bezüglich einer möglichen Wiederaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt habe die NFL noch keine Entscheidung getroffen, der Spielplan des kommenden 18. und letzten Spieltags der regulären Saison bleibe vorerst unverändert.

Auch die Familie Hamlin äußerte sich in einem Statement zu dem Vorfall. "Bitte behaltet Damar in Euren Gebeten. Wir werden Updates veröffentlichen, sobald wir sie haben", heißt es in der Stellungnahme in den Sozialen Medien.

"Im Namen unserer Familie möchten wir unsere tief empfundene Dankbarkeit für die Liebe und Unterstützung ausdrücken, die Damar während dieser herausfordernden Zeit gezeigt wird", schrieben die Angehörigen weiter.

Während der NFL-Partie bei den Cincinnati Bengals hatte Hamlin einen Herzstillstand erlitten und musste auf dem Feld reanimiert werden. Der 24-Jährige Safety Guard wurde anschließend ins Krankenhaus transportiert und dort in ein künstliches Koma versetzt. Die NFL gab bekannt, dass sein Zustand kritisch sei. Die Partie war zunächst für eine Stunde unterbrochen und wurde dann komplett abgebrochen.

Nach einem Zusammenstoß mit Cincinnatis Wide Receiver Tee Higgins im ersten Viertel der Partie hatte Hamlin zunächst wieder auf den Beinen gestanden, ehe er nach hinten umfiel und reglos liegenblieb. Spieler beider Teams bildeten einen Kreis um ihn, die Ambulanz war umgehend an Ort und Stelle.

Nachdem der Rettungswagen mit Hamlin das Stadion verlassen hatte, war zunächst geplant, die Partie nach einem fünfminütigen Warm-up fortzusetzen. Nach wütenden Reaktionen in den Sozialen Medien und heftiger Kritik des ESPN-Experten und früheren NFL-Profis Booger McFarland ("Niemand interessiert sich gerade für Football") entschied die NFL mit ihrem Commissioner Roger Goodell dann auf Spielabbruch.