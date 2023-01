NFL - Buffalo Bills veröffentlichen Statement zu Damar Hamlin: "Zustand erheblich verbessert"

Die Buffalo Bills haben ein Statement zur aktuellen gesundheitlichen Situation von Damar Hamlin veröffentlicht. Darin heißt es, dass sich der Zustand des 24-Jährigen "erheblich verbessert" habe.

"Laut den Ärzten, die Damar Hamlin im University of Cincinnati Medical Centre betreuen, hat sich sein Zustand in den letzten 24 Stunden erheblich verbessert", schrieben die Bills in einem Statement, das sie auf Twitter veröffentlichten.

Zwar sei Hamlin "immer noch kritisch krank", der 24.Jährige sei aber "neurologisch intakt. Seine Lungen heilen weiter und er macht stetige Fortschritte." Man sei "dankbar für die Liebe und Unterstützung, die wir erhalten haben", heißt es weiter.

ESPN-Reporterin Dianna Russini teilte mit, dass sie aus verlässlicher Quelle aus dem Umfeld Hamlins erfahren habe, "dass die Ärzte mit seinen Fortschritten sehr zufrieden sind und glauben, dass er in seiner Genesung sogar dem Zeitplan voraus ist".

Hamlin war am Montag im ersten Viertel der Partie bei den Cincinnati Bengals mit einem Gegenspieler zusammengeprallt. Nachdem er zunächst aus eigener Kraft aufgestanden war, kollabierte er auf dem Feld. Nach einer halbstündigen Behandlung vor Ort wurde Hamlin ins Krankenhaus gebracht und in ein künstliches Koma versetzt. Das Spiel war zunächst für eine Stunde unterbrochen und dann komplett abgebrochen worden.

US-Präsident Joe Biden sprach der Familie des 24-Jährigen inzwischen Mut zu. Ich habe ausführlich mit seiner Mutter und seinem Vater gesprochen", sagte Biden nach der Unterhaltung und nannte Football eine "gefährliche" Sportart: "Wir müssen es einfach anerkennen."