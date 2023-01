NFL: Nach Horror-Verletzung explodiert Fundraising-Kampagne von Buffalo-Bills-Safety Damar Hamlin

Damar Hamlin, Safety der Buffalo Bills, hat sich bei einem Tackling im Spiel gegen die Cincinnati Bengals schwer verletzt. Das nahmen viele Bills- und NFL-Fans zum Anlass, für seine Fundraising-Kampagne zu spenden.

Das Fundraising "The Chasing M's Foundation Community Toy Drive" auf der Plattform GoFundMe sammelt Geld für die von Damar Hamlin gegründete Stiftung "Chasing M" und eine zugehörige Kampagne, die von der Pandemie betroffene Kinder mit Spielzeug-Käufen unterstützen soll.

Vor der Verletzung stand die Kampagne laut dem amerikanischen Medium SportingNews noch bei 50.000 US-Dollar. Stand Dienstag 9 Uhr sind über 3,1 Millionen Dollar von über 120.000 Spendern eingegangen.

Zur schweren Verletzung Hamlins kam es, als er im Spiel gegen die Cincinnati Bengals in der Nacht auf Dienstag den gegnerischen Receiver Tee Higgins tacklete und in der Folge einen Herzstillstand erlitt. Das Spiel wurde abgebrochen.

Die Beschreibung der Fundraising-Kampagne im Wortlaut

"Auf meinem Weg in die NFL werde ich nie vergessen, wo ich herkomme. Ich werde meine Plattform nutzen, um die Gemeinschaft, in der ich aufgewachsen bin, positiv zu beeinflussen. Ich habe die Chasing M's Foundation gegründet, um diese Wirkung zu erzielen, und das erste Programm ist die 2020 Community Toy Drive.

Diese Kampagne gibt Ihnen die Möglichkeit, zu unserer ersten Initiative beizutragen und Kindern, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind, zu helfen. 100 Prozent der gesammelten Gelder werden für den Kauf von Spielzeug für Kinder in Not verwendet. Die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen, denn wir werden am 22. Dezember von 15.30 bis 17.30 Uhr in Kelly and Nina's Daycare Center, 800 Russellwood Ave. in McKees Rocks, PA 15136, Spielzeug verteilen.

Wenn Sie nicht in der Lage sind, Geld zu spenden, können Sie diese Initiative auch auf andere Weise unterstützen. Wir nehmen gespendete Spielsachen in der Kindertagesstätte an oder verbreiten Sie diese Spendenaktion einfach auf Ihren sozialen Kanälen.

Vielen Dank, dass Sie mich auf und neben dem Spielfeld unterstützen. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um die Weihnachtszeit für die Kinder in unserer Gemeinde ein wenig schöner zu machen.

Damar Hamlin, Die Chasing M's Stiftung"