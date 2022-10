NFL News: 26. Zivilklage gegen Browns-QB Deshaun Watson wegen sexuellen Missbrauchs

Quarterback Deshaun Watson von den Cleveland Browns ist von einer weiteren Frau wegen sexuellen Missbrauchs verklagt worden. Es ist bereits die 26. öffentlich gewordene Zivilklage gegen den 27-Jährigen, der derzeit eine Sperre absitzt.

Die Frau wirft Watson vor, sie bei einer Massage-Sitzung im Jahr 2020 zum Oralsex genötigt zu haben. Seitdem leide sie an "einer schweren Depression und Angstzuständen".

Die erste Klage gegen Watson war im Frühjahr 2021 erhoben worden. Nach und nach meldeten sich insgesamt über 20 Frauen, die dem QB, der damals noch bei den Houston Texans unter Vertrag stand, vorwarfen, sie bei privat gebuchten Massage-Sitzungen sexuell belästigt oder genötigt zu haben. Zu einer strafrechtlichen Anklage kam es nicht, mit 23 von 24 Frauen erzielte Watson eine außergerichtliche Einigung. Eine weitere Frau zog ihre Anklage zurück, lediglich eine Anklage lief noch - bis es nun zu erneuten Vorwürfen kam.

Angesichts der massiven Vorwürfe setzte Watson die komplette Saison 2021 aus, bekam dann aber trotz allem einen massiven, mit 240 Millionen Dollar garantierten Vertrag von den Browns. Die NFL verurteilte Watson nach einer Untersuchung zu einer Sperre von sechs Spielen, die wenig später auf elf Spiele erhöht wurde. Zudem musste er eine Strafe von fünf Millionen Dollar zahlen und eine professionelle Beratung besuchen.

Aktuell hat Watson fünf der elf Spiele Sperre abgesessen. Stand jetzt ist er am 4. Dezember in Week 13 wieder spielberechtigt - und zwar ausgerechnet in Houston gegen die Texans.