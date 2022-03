Free Agency 2022: Der Montag im LIVETICKER

Der Start der Free Agency ist endlich da! Ab 17 Uhr am Montag können die Verhandlungen offiziell beginnen - das große Stühlerücken ist dann meist eine Frage von Minuten. Im SPOX Liveticker verpasst ihr keinen der anstehenden spektakulären Wechsel.

NFL Free Agency 2022 im LIVETICKER

15.19 Uhr: Während sich die Buccaneers heute vor allem über die Rückkehr ihres Hall-of-Fame-Quarterbacks freuen, sind sie in Green Bay schon einen Schritt weiter: Dass Aaron Rodgers weitermacht, wissen wir bereits seit einigen Tagen - jetzt geht es an das Cap-Management. Namentlich geht es um Wide Receiver Davante Adams: Der hatte den Franchise Tag erhalten, hat jetzt allerdings das Team informiert, dass er nicht unter dem Tag spielen wird. Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport sind beide Seiten in den Vertragsgesprächen noch weit voneinander entfernt. Ehrlicherweise hätte es mich auch gewundert, wenn Adams unter dem Tag gespielt hätte. Aber bis zur Deadline am 15. Juli ist noch viel Zeit - und aus kurzfristiger Cap-Perspektive wäre ein langfristiger Vertrag für Green Bay ja ohnehin hilfreich. Ich rechne weiter damit, dass sich beide Seiten letztlich einigen werden.

15.10 Uhr: Damit versuchen wir, den Fokus mehr auf den heutigen Tag zu lenken - und es gibt ja zahlreiche spannende Spieler, die vermutlich in wenigen Stunden das Team wechseln werden. Einer der Top-Kandidaten auf dem Markt ist Cornerback J.C. Jackson, der überraschend in New England keinen neuen Vertrag oder zumindest den Franchise Tag erhalten hat. Hier mehren sich die Gerüchte, wonach die Chargers sehr großes Interesse haben sollen. J.C. Jackson und Khalil Mack in der gleichen Offseason - das wäre schon spektakulär und würde Coach Brandon Staley komplett andere Möglichkeiten geben als noch in der vergangenen Saison, in der man häufig den Eindruck hatte, dass er aus personellen Gründen zu viele Kompromisse eingehen musste und seinen Defense-Stil nicht umsetzen konnte. Neben den Chargers sollen in erster Linie auch die Raiders sehr ernsthaftes Interesse haben. Gibt es einen Division-internen Zweikampf um die Dienste des Top-Corners?

15.05 Uhr: Und damit wir generell alle auf einer Wellenlänge sind, habe ich die wichtigsten Deals und Entscheidungen der letzten Tage zum Start in den heutigen Wahnsinn mal zusammengefasst:

15.03 Uhr: Da Bradys Rücktritt eher nach den berüchtigten Swinger-Guidelines - "alles kann, nichts muss" - erfolgte, gab es die große Sensation zum Start in die Woche bereits am Sonntagabend. Hier geht's zum Kommentar des Kollegen Blumberg.

15 Uhr: Herzlich Willkommen, und alle an Bord für den heutigen Wahnsinn! Die letzten Tage in der NFL waren bereits wild - heute kommt dann das Free-Agency-Karussell so richtig ins Rollen! Ab 17 Uhr werden die ersten Wechsel durchsickern, hier verpasst ihr natürlich nichts!

NFL: Free Agency 2022 - die wichtigsten Termine

Das neue Liga-Jahr beginnt am Mittwoch, 16. März um 21 Uhr deutscher Zeit. Dann erst werden alle Trades und auch alle potenziell vorher durchgesickerten Deals offiziell unterschrieben.

Doch bereits ab dem heutigen Montag können die Berater von angehenden Free Agents offiziell mit Teams verhandeln - und erfahrungsgemäß geht es dann bereits rund. Ab 17 Uhr öffnet sich dieses Fenster.

NFL Free Agency: Diese Spieler erhalten den Franchise Tag

Ein Weg, einen Spieler zu halten, der Free Agent wird, ist der Franchise Tag.

Hierdurch erhält der Spieler automatisch einen Einjahresgehalt zu einem lukrativen Gehalt für die kommende Saison und kann nur noch gegen eine beträchtliche Kompensation von einem anderen Team abgeworben werden.

NFL: Spieler unter dem Franchise Tag