NFL-Spiele in Deutschland: Datum, Termine, Teams, Stadien

Zum ersten Mal in der Geschichte der NFL wird Deutschland als Austragungsland für eine Partie der regulären Saison dienen. SPOX verrät Euch den aktuellen Stand der Dinge rund um die Termine, Mannschaften und Stadien.

Es ist erstmal keine absolute Neuheit, dass NFL-Spiele außerhalb der USA stattfinden. So trugen die Cardinals und die 49ers bereits im Jahr 2005 das erste Match auf nicht-amerikanischen Boden aus - genauer gesagt in der südamerikanischen Metropole Mexiko-Stadt. Ein Novum ist es allerdings, dass eine deutsche Stadt in die Rolle des Gastgebers schlüpft.

Ganz neu ist die Nachricht, wie Ihr sicherlich schon wisst, nicht. Bereits Anfang Februar verkündete NFL-Commissioner Roger Goodell, dass die Städte München und Frankfurt den Zuschlag für je zwei Partien bis einschließlich des Jahres 2024 erhalten werden. Nun jedoch verriet die Liga auch das erste der beiden Teams, welches noch in diesem Kalenderjahr Teil der Begegnung in der Münchner Allianz Arena sein wird.

NFL-Spiele in Deutschland: Datum, Termine

Es ist gewiss kein Zufall, dass sich gerade die Stadt München Ausrichter des ersten NFL-Spiels auf deutschem Grund nennen darf. Nicht nur hat die bayerische Landeshauptstadt die meisten Einwohner unter allen Mitbewerbern. Auch stellen die Süddeutschen eine der wohl größten NFL-Communities des Landes.

Gänzlich leer ausgegangen ist dagegen die Stadt Düsseldorf. Auch sie hatte sich darum bemüht, eines der Matches ausrichten zu dürfen. Angesichts der Tatsache, dass die Vergabe bis zum Jahr 2024 nun vom Tisch sein dürfte, bleibt den Westfalen jedoch nichts anderes übrig, als auf die nächste zu warten.

Übrigens: Wie sich die Aufteilung der Spiele zwischen München und Frankfurt in den kommenden Jahren verhält, ist bislang noch unklar. Ebenso unklar ist zudem, wann das Spiel im laufenden Jahr genau stattfinden soll. Mit einem genauen Datum ist wohl erst zur Veröffentlichung des Spielplanes in den kommenden Monaten zu rechnen.

NFL-Spiele in Deutschland: Teams, Stadien

Dank einer Mitteilung der NFL am Montag kennen wir nun jedoch schon eines der zwei Teams, die 2022 auf dem Grün der Allianz Arena auflaufen werden: Den Superbowl-Sieger des Jahres 2021 - die Tampa Bay Buccaneers.

Die Nachricht war und ist allerdings nicht nur für die Menschen hierzulande ein Grund zur Freude, auch Buccaneers-Besitzer Joel Glazer zeigte sich glücklich über die Erschließung des neuen Marktes: "Dieses historische Spiel wird eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der NFL spielen, die internationale Präsenz auszubauen und uns gleichzeitig ermöglichen, NFL-Fans in Deutschland direkt anzusprechen", sagte der 54-Jährige.

Wie im Falle des Münchner Pendants soll auch in Frankfurt das vorhandene Fußball-Stadion als Austragungsort dienen. Der Deutsche-Bank-Park verfügt über eine Kapazität von 51.500 Plätzen.

NFL-Spiele in Deutschland: Datum, Termine, Teams, Stadien - Die bestätigten internationalen NFL-Spielorte in diesem Jahr

Insgesamt fünf Spiele sollen 2022 im Rahmen der NFL International Series außerhalb der USA ausgetragen werden. Während Deutschland und Mexiko den Zuschlag für jeweils eine Partie bekommen haben, wird England gleich drei Mal als Gastgeber fungieren. Für jedes der fünf Spiele wurde am Montag das jeweilige Heimteam bekanntgegeben. Im Londoner Stadtteil Tottenham sollen gleich zwei Matches stattfinden.