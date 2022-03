NFL-Sensation! Tom Brady verkündet Rücktritt vom Rücktritt: "Ich komme zurück nach Tampa"

Sensation in der NFL: Superstar Tom Brady hat seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt. "Ich komme zurück, um meine 23. Saison in Tampa zu spielen", schrieb der siebenmalige Super-Bowl-Champion in der Nacht zum Montag auf seinem Twitter-Account.

Brady, 44, hatte erst am 1. Februar seinen Rücktritt nach einer beispiellosen Karriere, die im Jahr 2000 ihren Anfang genommen hatte, verkündet.

Zuvor war er mit seinen Tampa Bay Buccaneers als Titelverteidiger am späteren Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams in den Playoffs knapp gescheitert.

Tom Brady via Twitter: "Noch ist es nicht soweit"

"In den letzten beiden Monaten habe ich gemerkt, dass mein Platz immer noch auf dem Feld ist und nicht auf den Zuschauerrängen", schrieb Brady in seiner Erklärung.

"Diese Zeit wird kommen, aber noch ist es nicht soweit. Ich liebe meine Mitspieler, ich liebe meine Familie, die immer für mich da ist. Sie machen es möglich. Ich komme zurück, um meine 23. Saison in Tampa zu spielen. Ich habe noch etwas zu erledigen."

Tom Brady: Mehr Titel als jedes Team

Brady spielte bislang 22 Jahre in der NFL, nachdem er von den New England Patriots im Draft 2000 an 199. Stelle in der sechsten Runde ausgewählt worden war. Nach der Verletzung von Starter Drew Bledsoe übernahm Brady dann den Job des Starting Quarterbacks 2001 und gewann prompt den Super Bowl.

Insgesamt gewann er mit New England sechs Super Bowls, zuletzt in der Saison 2018, und stellte diverse Rekorde auf.

2020 schloss sich Brady dann den Bucs an, mit denen er direkt im ersten Jahr noch einmal den Super Bowl gewann. Mit sieben Titeln bei zehn Endspielteilnahmen ist er erfolgreich als jede Franchise der NFL. Darüber hinaus hält er alle relevanten Passing-Rekorde in der Regular Season und den Playoffs.