NFL Offseason 2022: Team-Needs NFC South: Das sind die Baustellen der Falcons, Panthers, Saints und Buccaneers

Nach dem Rücktritt von Tom Brady sucht man in Tampa verzweifelt nach einem Nachfolger, muss jedoch noch einige andere Lücken schließen. Die Panthers und Saints sind ebenfalls auf Quarterback-Suche, während es in Atlanta so weitergeht wie immer. Die Baustellen der NFC South im SPOX-Check.

Atlanta Falcons

Vorjahresbilanz: 7-10

7-10 Grö ßte Needs: Interior Offensive Line, Wide Receiver, Defensive Line, Cornerback

Interior Offensive Line, Wide Receiver, Defensive Line, Cornerback Wichtigste Free Agents: RB/WR Cordarrelle Patterson, TE Hayden Hurst, EDGE Dante Fowler Jr., CB Fabian Moreau

RB/WR Cordarrelle Patterson, TE Hayden Hurst, EDGE Dante Fowler Jr., CB Fabian Moreau Cap Space: -6,61 Millionen Dollar

Die erste Saison unter Head Coach Arthur Smith verlief wechselhaft. Es gab ein paar Lichtblicke, doch insgesamt war das Team einfach zu schwach.

Zu den Lichtblicken gehörte allen voran Tight End Kyle Pitts, der eine starke Rookie-Saison hinlegte und aussah wie jemand, auf den man noch lange wird bauen können. Zudem spielte "Receiving Back" Cordarrelle Patterson eine überraschend starke Saison, sodass es spannend wird, was er auf dem Free-Agent-Markt bekommen kann - womöglich auch von den Falcons selbst.

Insgesamt jedoch zeigte sich bei den Falcons mal wieder das altbekannte Problem, dass die Offensive Line, speziell auf Guard und Center, einfach nicht gut genug besetzt ist. Die Draftpicks der letzten paar Jahre wie Matt Hennessy (3. Runde 2020) und Jalen Mayfield (3. Runde 2021) waren wohl keine Glücksgriffe. Hier muss eigentlich angesetzt werden, um sowohl Quarterback Matt Ryan mehr Luft zu verschaffen als auch das Run Game wieder zu stärken.

Die Personallage im Receiving Corps ist darüber hinaus angespannt, zumal Russell Gage Free Agent wird. Die Hoffnung ist, dass Calvin Ridley nach seinen mentalen Problemen zurückkehrt. Allerdings soll Ridley einen Tapetenwechsel im Sinne eines Neustarts bei einem anderen Team bevorzugen. Und selbst mit Ridley bräuchte es weitere gute Optionen in diesem Bereich.

Defensiv fehlte erneut die Durchschlagskraft im Pass-Rush und der Abgang von Dante Fowler Jr. macht diese Problematik nicht einfacher.

Draft-Reihenfolge nach dem Super Bowl komplett: Wer zieht den ersten QB? © getty 1/33 Der Super Bowl ist Geschichte! Und damit steht jetzt auch die komplette Draft-Reihenfolge fest. 5 Teams (Rams, Bears, 49ers, Seahawks, Colts) müssen Stand jetzt leider zuschauen. SPOX gibt einen Überblick und nennt die Team-Needs. © getty 2/33 32. Pick: DETROIT LIONS (3-13-1) - Pick von den L.A. RAMS (12-5) - Größte Team-Needs: Quarterback, Wide Receiver, Defensive Line © getty 3/33 31. Pick: CINCINNATI BENGALS (10-7) - Größte Team-Needs: Offensive Line, Safety, Linebacker © getty 4/33 30. Pick: KANSAS CITY CHIEFS (12-5) - Größte Team-Needs: Cornerback, Wide Receiver, Safety © getty 5/33 29. Pick: MIAMI DOLPHINS via San Francisco 49ers (10-7) - Größte Team-Needs: Offensive Line, Tight End, Wide Receiver © getty 6/33 28. Pick: GREEN BAY PACKERS (13-4) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Tight End, Wide Receiver © getty 7/33 27. Pick: TAMPA BAY BUCCANEERS (13-4) Größte Team-Needs: Quarterback, Wide Receiver, Defensive Line © getty 8/33 26. Pick: TENNESSEE TITANS (12-5) Größte Team-Needs: Offensive Line, Linebacker, Wide Receiver © getty 9/33 25. Pick: BUFFALO BILLS (11-6) Größte Team-Needs: Defensive Line, Offensive Line, Running Back © getty 10/33 24. Pick: DALLAS COWBOYS (12-5) - Größte Team-Needs: Offensive Line, Linebacker, Cornerback © getty 11/33 23. Pick: ARIZONA CARDINALS (11-6) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Tight End, Cornerback © getty 12/33 22. Pick: LAS VEGAS RAIDERS (10-7) - Größte Team-Needs: Wide Receiver, Cornerback, Offensive Line © getty 13/33 21. Pick: NEW ENGLAND PATRIOTS (10-7) - Größte Team-Needs: Cornerback, Wide Receiver, Linebacker © getty 14/33 20. Pick: PITTSBURGH STEELERS (9-7-1) - Größte Team-Needs: Quarterback, Offensive Line, Cornerback © getty 15/33 19. Pick: PHILADELPHIA EAGLES (9-8) - Größte Team-Needs: Wide Receiver, Defensive Line, Linebacker © getty 16/33 18. Pick: NEW ORLEANS SAINTS (9-8) - Größte Team-Needs: Quarterback, Wide Receiver, Offensive Line © getty 17/33 17. Pick: LOS ANGELES CHARGERS (9-8) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Wide Receiver, Linebacker © getty 18/33 16. Pick: PHILADELPHIA EAGLES via Indianapolis Colts (9-8) - Größte Team-Needs: Wide Receiver, Defensive Line, Linebacker © getty 19/33 15. Pick: PHILADELPHIA EAGLES via Miami Dolphins (9-8) - Größte Team-Needs: Wide Receiver, Defensive Line, Linebacker © getty 20/33 14. Pick: BALTIMORE RAVENS (8-9) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Offensive Line, Safety © getty 21/33 13. Pick: CLEVELAND BROWNS (8-9) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Wide Receiver, Linebacker © getty 22/33 12. Pick: MINNESOTA VIKINGS (8-9) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Offensive Line, Cornerback © getty 23/33 11. Pick: WASHINGTON FOOTBALL TEAM (7-10) - Größte Team-Needs: Quarterback, Offensive Line, Safety © getty 24/33 10. Pick: NEW YORK JETS via Seattle Seahawks (7-10) - Größte Team-Needs: Cornerback, Wide Receiver, Tight End © getty 25/33 9. Pick: DENVER BRONCOS (7-10) - Größte Team-Needs: Quarterback, Offensive Line, Linebacker © getty 26/33 8. Pick: ATLANTA FALCONS (7-10) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Offensive Line, Wide Receiver © getty 27/33 7. Pick: NEW YORK GIANTS via Chicago Bears (6-11) - Größte Team-Needs: Quarterback, Offensive Line, Tight End, Quarterback © getty 28/33 6. Pick: CAROLINA PANTHERS (5-12) - Größte Team-Needs: Quarterback, Offensive Line, Defensive Line © getty 29/33 5. Pick: NEW YORK GIANTS (4-13) - Größte Team-Needs: Offensive Line, Tight End, Quarterback © getty 30/33 4. Pick: NEW YORK JETS (4-13) - Größte Team-Needs: Cornerback, Wide Receiver, Tight End © getty 31/33 3. Pick: HOUSTON TEXANS (4-13) - Größte Team-Needs: Quarterback, Offensive Line, Defensive Line, Cornerback © getty 32/33 2. Pick: DETROIT LIONS (3-13-1) - Größte Team-Needs: Quarterback, Wide Receiver, Defensive Line © getty 33/33 1. Pick: JACKSONVILLE JAGUARS (3-14) - Größte Team-Needs: Offensive Line, Wide Receiver, Tight End

Atlanta Falcons: Terrell entpuppt sich als Glücksgriff

In der Secondary etablierte sich derweil der 2020er Erstrundenpick Cornerback A.J. Terrell als Top-Corner in der NFL, er war eine der großen Entdeckungen ligaweit in der vergangenen Saison.

Gegenüber ist jedoch Raum für Verbesserung. Zudem - das sollte nicht unerwähnt bleiben - laufen die Verträge aller Spezialisten im Special Team aus, also die vom Kicker, Punter, und Long Snapper. Irgendwann in der Offseason muss das also auch noch angegangen werden.

All dem im Weg steht in erster Linie die schlechte Cap-Situation. Viel Spielraum hat General Manager Terry Fontenot hier nicht, sodass er kreativ werden muss. Und irgendwann muss auch die Quarterback-Situation adressiert werden. Immerhin warten vier Picks in den ersten zwei Runden des Drafts.