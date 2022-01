NFL News: Sean Payton tritt wohl als Head Coach der Saints zurück und beendet seine Karriere

Sean Payton, langjähriger Head Coach der New Orleans Saints, legt wohl sein Amt nieder und beendet seine Karriere.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport beendet Payton, der bei den Saints noch drei Jahre Vertrag hat, seine Karriere nach 15 Saisons als Head Coach von New Orleans.

Rapoport fügte hinzu, dass der Defensive Coordinator der Saints, Dennis Allen, als der führende Kandidat für die Nachfolge Paytons gilt. Lions-Defensivkoordinator Aaron Glenn wird ebenfalls zu einem Vorstellungsgespräch erwartet, so Rapoport.

Die Besitzerin der Saints, Gayle Benson, bestätigte noch am Dienstag die Ungewissheit in New Orleans und sagte hinsichtlich Paytons Zukunft: "Ich glaube, keiner von uns weiß es."

Der 58-jährige Payton kommt in seiner Amtszeit als Saints-Coach auf eine Bilanz von 152 Siegen sowie 89 Niederlagen in der regulären Saison und einer Postseason-Bilanz von 9-8.

2010 gewann er den Super Bowl und erhielt die Auszeichnung AP Coach of the Year.