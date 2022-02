NFL: New Orleans Saints entscheiden sich für Dennis Allen als neuen Head Coach

Die New Orleans Saints werden ihren bisherigen Defensive Coordinator Dennis Allen zum neuen Head Coach ernennen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Allen (49) tritt damit die Nachfolge des überraschend zurückgetretenen Sean Payton an. Allen war seit 2015 unter Payton in New Orleans tätig. Für ihn ist es derweil der zweite Head-Coach-Posten in der NFL, nachdem er bereits von 2012 bis 2014 die Oakland Raiders trainiert hatte. Payton empfahl Allen zudem als seinen Nachfolger.

Vor der Entscheidung für Allen hatten die Saints Vorstellungsgespräche mit Ex-Dolphins-Head-Coach Brian Flores und Doug Pederson, der die Jacksonville Jaguars übernommen hat. Darüber hinaus waren Lions-Defensive-Coordinator Aaron Glenn, Chiefs-OC Eric Bieniemy und Saints-Special-Teams-Coordinator Darren Rizzi im Rennen.

Allen galt laut ESPN als klarer Favorit auf die Payton-Nachfolge, zumal auch General Manager Mickey Loomis bei der Verabschiedung von Payton betont hatte, keinen großen Umbruch anzustreben: "Ich denke, dass sich diese acht Teams, die sich von ihren Coaches getrennt haben, in ganz anderen Situationen befinden als wir", sagte Loomis. "Unser Coach hat uns trotz seines Rücktritts eine gute Situation hinterlassen."

Unklar ist noch, ob weitere Payton-Assistenten gehalten werden. Mit Offensive Coordinator Pete Carmichael und Rizzi sind zwei hoch angesehene Coaches in der Verlosung.

Mit Allens Verpflichtung sind nun de facto alle offenen Head-Coach-Posten besetzt, nachdem am Montag Lovie Smith bei den Texans vom DC zum Head Coach befördert worden war. Offiziell noch offen ist zwar der Posten bei den Minnesota Vikings, doch dem Vernehmen nach haben sich jene für Kevin O'Connell entschieden, der sich aktuell als Offensive Coordinator mit den Los Angeles Rams auf Super Bowl LVI gegen die Cincinnati Bengals vorbereitet. Seine Verpflichtung kann daher erst danach verkündet werden.

NFL: Neue Head Coaches 2022 im Überblick