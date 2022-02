NFL: Nun also doch! Tom Brady verkündet Karriereende

Nun also doch! Tom Brady hat seinen Rücktritt aus der NFL verkündet. Der Quarterback spielte 22 Jahre in der NFL für die New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers.

Brady verkündete seine Entscheidung am Dienstag auf seinem Instagram-Profil. Brady schrieb darüber, dass er immer daran geglaubt habe, dass man für Football "All-in" sein müsse und erklärte dann: "Dies ist schwer für mich zu schreiben, aber hier ist es: Ich werde nicht länger diese Wettbewerbs-Zusage machen. Ich habe meine NFL-Karriere geliebt und nun es ist es an der Zeit, meine Zeit und meine Energie auf andere Dinge, die meine Aufmerksamkeit erfordern, zu richten."

