NFL - Playoff-Rennen in der NFC und der AFC: Miami Dolphins mit dabei - Baltimore Ravens und Los Angeles Chargers draußen?

Zwei Wochen vor Saisonende nimmt das Playoff Picture in der NFL zwar langsam Formen an, nahezu alle Plätze sind allerdings immer noch hart umkämpft, sowohl in der AFC als auch in der NFC hoffen mehr als zehn Teams auf eine Postseason-Teilnahme. Wer hat die besten Chancen? Was sind die entscheidenden Spiele im Playoff-Rennen? Wir liefern den Überblick.

Die mit einem * markierten Team haben ihr Playoff-Ticket bereits sicher.

Das Playoff-Rennen in der NFC

1. Green Bay Packers (12-3)*

Verbleibende Gegner: Vikings (H), Lions (A)

Gegen die Browns mit einem wenig überzeugenden Baker Mayfield mussten die Packers am vergangenen Wochenende lange zittern, behielten letztlich aber doch die Oberhand und sicherten sich so als erstes Team der Liga den Sieg in der eigenen Division. Dank der Pleitenserie der Cardinals ist auch Platz eins in der NFC zum Greifen nah. Mit einem Sieg über die Vikings sowie einer zeitgleichen Niederlage der Cowboys gegen die Cardinals hätte Green Bay den Nummer-eins-Seed in der Conference bereits eine Woche vor dem Ende der Regular Season sicher in der Tasche. Für die Packers könnte der Heimvorteil in den Playoffs entscheidend sein: In dieser Saison verlor das Team bislang noch kein einziges Spiel im heimischen Lambeau Field.

2. Dallas Cowboys (11-4)*

Verbleibende Gegner: Cardinals (H), Eagles (A)

Auch die Cowboys stehen als Sieger ihrer Division bereits fest, durch den Sieg der Raiders über die Broncos hatten sie den ersten Platz in der NFC East sogar schon in der Tasche, bevor sie über Washington hinwegfegten. Ein Heimspiel zum Playoff-Auftakt ist der Franchise also bereits sicher. Auch der erste Platz in der Conference ist noch nicht außer Reichweite, dafür müsste Dallas allerdings seine verbleibenden Spiele gewinnen und auf mindestens eine Niederlage der Packers hoffen. Die zwei anstehenden Aufgaben der Cowboys sind jedoch durchaus anspruchsvoll. Dallas könnte auch noch bis auf Platz vier in der NFC fallen. Unangenehm.

3. Los Angeles Rams (11-4)*

Verbleibende Gegner: Ravens (A), 49ers (H)

Die Rams profitieren von der Niederlagenserie der Cardinals und übernahmen am Wochenende erstmals in dieser Saison Platz eins in der eigenen Division, durch den Sieg über die Vikings hat Los Angeles einen Playoff-Platz zudem sicher. Nun stellt sich die Frage: Hält Los Angeles Platz eins in der Division oder ziehen die Cardinals wieder vorbei? Mit einem Sieg über die Ravens und einer gleichzeitigen Niederlage von Arizona bei den Cowboys würde Los Angeles die NFC West bereits in dieser Woche eintüten. Die beiden anstehenden Aufgaben sind allerdings keine Selbstläufer.

4. Tampa Bay Buccaneers (11-4)*

Verbleibende Gegner: Jets (A), Panthers (H)

Zum ersten Mal seit 2007 stehen die Bucs am Ende der Saison wieder an der Spitze ihrer Division, das ist nach dem deutlichen Sieg über die Panthers bereits zwei Wochen im Voraus klar. Die beiden verbleibenden Aufgaben sind mehr als lösbar, ist nun sogar noch der erste Platz in der NFC denkbar? Eher nicht. Tampa Bay bräuchte neben zwei Siegen auch gehörige Schützenhilfe. Bei einer Niederlage der Rams oder der Cowboys in der kommenden Woche könnten Tom Brady und Co. aber zumindest nochmal einen Platz nach oben klettern.

5. Arizona Cardinals (10-5)*

Verbleibende Gegner: Cowboys (A), Seahawks (H)

Drei Niederlagen in Serie, nach ihrem exzellenten Start mit sieben Siegen aus den ersten sieben Saisonspielen stehen die Cardinals plötzlich nicht mal mehr an der Spitze der eigenen Division. Die Playoff-Teilnahme ist seit dem vergangenen Wochenende trotz der Pleite gegen die Colts perfekt, doch kann Arizona sich nochmal den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde sichern? Ein schwieriges Unterfangen. Arizona braucht mindestens eine Niederlage der Rams und muss gleichzeitig die Cowboys und Seahawks schlagen. Der Ausfall von DeAndre Hopkins hat dem Team ordentlich zugesetzt, gut möglich also, dass in der ersten Playoff-Runde ein richtig harter Brocken in einem Auswärtsspiel auf Kyler Murray und Co. wartet.

6. San Francisco 49ers (8-7)

Verbleibende Gegner: Texans (H), Rams (A)

Die Niederlage gegen die Titans war vermeidbar und schmerzt im Playoff-Rennen. San Francisco hält zwar nach wie vor den sechsten Platz in der Conference, droht bei weiteren Ausrutschern aber doch noch aus der Riege der besten sieben Teams in der Conference zu rutschen. Immerhin: Mit einem Heimspiel gegen die Texans haben die Niners ihr Schicksal gegen einen mehr als schlagbaren Gegner nahezu selbst in der Hand - müssen dabei aber voraussichtlich verletzungsbedingt vorerst auf Jimmy Garoppolo verzichten. Bei einem Sieg über Houston könnte das Team seinen Playoff-Spot bereits in dieser Woche sicher haben. Verliert San Francisco allerdings gegen Davis Mills und Co., rücken die Playoffs vermutlich in weite Ferne - und die Tür wäre offen für die Vikings, Falcons oder Saints, insbesondere Letztere haben einen sehr einfachen Rest-Schedule.

7. Philadelphia Eagles (8-7)

Verbleibende Gegner: Washington (A), Cowboys (H)

Philadelphia wurde trotz einer lange eher weniger beeindruckenden Bilanz bereits länger als veritabler Playoff-Kandidat gehandelt. Die Eagles hatten den leichtesten verbleibenden Spielplan vor der Brust und nutzten diesen Vorteil voll aus. Philly hat seine letzten drei Spiele sowie sechs der letzten acht Begegnungen gewonnen und sein Schicksal damit selbst in der Hand. Bei einem Sieg in Washington könnte das Team bereits an diesem Wochenende die Playoffs klar machen (sofern die Vikings, 49ers und Saints parallel verlieren), mit zwei Siegen in den letzten zwei Wochen wäre der Einzug ohnehin perfekt. Philadelphia hält sein Schicksal somit in der eigenen Hand, das Auswärtsspiel bei den Cowboys ist allerdings auch ein richtig harter Brocken.

Direkt dahinter:

Minnesota Vikings (7-8)

Verbleibende Gegner: Packers (A), Bears (H)

Der Weg in die Playoffs war für die Vikings lange relativ klar. Nach der Niederlage gegen die Rams wird dieses Bild aber zunehmend nebliger. Minnesota braucht nun ausgerechnet einen Sieg im Lambeau Field, wo die Packers in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren haben. Unterliegen die Vikings auch in dieser Woche, werden die Playoffs ohne das Team von Mike Zimmer stattfinden. Damit könnte auch seine Zeit als Head Coach in Minneapolis zu Ende gehen.

Atlanta Falcons (7-8)

Verbleibende Gegner: Bills (A), Saints (H)

Überzeugend war es nicht, durch ihren Sieg über die Lions wahren die Falcons allerdings ihre theoretischen Playoff-Chancen. Um tatsächlich in die Postseason einzuziehen müsste Atlanta in den kommenden zwei Wochen allerdings die Bills und die Saints schlagen - und zusätzlich noch Schützenhilfe bekommen. Die Playoffs werden ohne Cordarelle Patterson und Co. stattfinden.

New Orleans Saints (7-8)

Verbleibende Gegner: Panthers (H), Falcons (A)

Die Niederlage gegen die Dolphins schmerzt, die Ausfälle auf der Quarterback-Position könnten New Orleans am Ende die Playoffs kosten. Der Spielplan ist allerdings auf der Seite der Saints: Mit den Panthers und den Falcons hat das Team zwei schlagbare Gegner vor der Brust. Mit zwei Siegen in den verbleibenden zwei Spielen hätte New Orleans nach wie vor gute Chancen, den letzten Playoff-Platz zu erobern.

Washington Football Team (6-9)

Verbleibende Gegner: Eagles (H), Giants (A)

Washington hat trotz der üblen Klatsche gegen die Cowboys nach wie vor eine Mini-Chance auf die Playoffs. Zwei Siege aus den letzten zwei Spielen erscheinen angesichts des Restprogramms zwar nicht unmöglich, doch selbst diese Mini-Serie würde einen Playoff-Platz nicht garantieren. Eine Postseason-Teilnahme des Football Teams wäre ein kleines Wunder.

