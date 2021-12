NFL Week 16 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 16

Zum Auftakt von Woche 16 besiegten die Titans die 49ers und stehen kurz vorm Division-Titel. Darüber hinaus stellen sich an diesem Wochenende folgende Fragen: Können die Patriots die Bills erneut schlagen und so die Division gewinnen? Finden die Cardinals zurück in die Spur? Marschieren die Rams auch gegen Minnesota, und wer gewinnt den Draft-Bowl?

Die Tennessee Titans haben nach schwachem Start und einer starken zweiten Hälfte gegen die San Francisco 49ers eine Vorentscheidung in der AFC South geschafft. Die Entscheidung fiel Sekunden vor Schluss durch ein 44-Yard-Field-Goal von Kicker Randy Bullock.

Der überragende Mann der Titans war dabei Wide Receiver A.J. Brown, der erst in dieser Woche von der Injured Reserve List infolge einer Verletzung im Brustbereich aktiviert wurde. Brown war besonders nach der Pause der Inbegriff der Titans-Offense. Am Ende kam er auf 11 Receptions (16 Targets) für 145 Yards und den Touchdown zur ersten Führung der Titans im vierten Viertel.

Die Titans blieben ohne Punkte in der ersten Halbzeit und drehten dann nach einem Field Goal zum Start der zweiten Hälfte auf. Nach einer Interception von Niners-QB Jimmy Garoppolo verschwendete Tennessee keine Zeit und erzielte schließlich nach nur vier Spielzügen den 10:10-Ausgleich durch einen 4-Yard-Touchdown-Lauf von D'Onta Foreman.

Die Niners hatten zuvor einen perfekten Start erwischt und waren direkt mit ihrem ersten Drive des Spiels in Führung gegangen - Jeff Wilson lief zu einem Touchdown von der 1-Yard-Linie. Anschließend jedoch fing Garoppolo gehörig an zu wackeln. Am Ende des zweiten langen Drives stand dann eine Interception in der Endzone, der dritte Drive endete mit einem Field Goal, allerdings nur, weil Garoppolo einen völlig offenen Kyle Juszczyk überworfen hatte, was die Gäste einen weiteren möglichen Touchdown kostete.

Insgesamt warf Garoppolo nur 2 Interceptions, es hätten jedoch durchaus mehr werden können. Zudem verpasste er neben dem Pass auf Juszczyk weitere wichtige Würfe, so auch einen bei 4th Down Ende des dritten Viertels an der 40-Yard-Linie der Titans.