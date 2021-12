NFL Recap: Dallas Cowboys vs. Washington Football Team 56:14 - Cowboys überrollen Washington und erreichen mehrere Bestmarken

Washington machte ziemlich schnell deutlich, wie ihr defensiver Gameplan aussah: Shell-Coverage außen und zwei tiefe Safetys in der Mitte. Unterm Strich eben sehr viel Zone, um es gerade außen nicht auf Man-Coverage gegen die starken Wideouts der Hausherren ankommen zu lassen.

Das führte natürlich zu Lücken in der Mitte sowie generell viel Platz für Underneath-Routes und auch fürs Run Game. Und genau das nutzten die Cowboys zunächst auch aus mit kurzen Pässen über die Mitte und Laufspielzügen sowie Screens.

Später dann fiel ohnehin alles auseinander und auch die Zones an den Seiten funktionierten überhaupt nicht mehr. Dann attackierte Prescott zunehmend vertikal, sowohl über die Mitte als auch "outside the Numbers".