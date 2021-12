NFL Playoff Picture: So steht es aktuell im Playoff-Rennen - wer ist dabei, wer ist draußen?

Wer kommt in die Playoffs? Wer muss zittern? Wer darf auf eine First-Round-Bye hoffen? Die NFL biegt auf die Regular-Season-Zielgerade ein, SPOX hält Euch Woche für Woche auf dem Laufenden.

NFL: Wer kommt in die Playoffs?

In den NFL-Playoffs spielen die Conferences, also die AFC und NFC, zunächst untereinander ihre jeweiligen Champions aus, die dann im Super Bowl aufeinander treffen. Super Bowl LVI steigt in dieser Saison am 13. Februar im SoFi Stadium, der Heimat der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers in Inglewood/Kalifornien. Es ist der späteste Super Bowl überhaupt, da die Saison 2021 die erste mit 17 Spielen für jedes Team ist.

So sieht der Spielplan der Playoffs 2021/22 aus:

Wildcard Round: 15. bis 17. Januar 2021

15. bis 17. Januar 2021 Divisional Round: 22. und 23. Januar 2021

22. und 23. Januar 2021 Championship Sunday: 30. Januar 2021

30. Januar 2021 Suoer Bowl LV: 13. Februar

Wie im Vorjahr erreichen pro Conference sieben Teams die Playoffs - die vier Division-Gewinner sowie drei Wildcard-Teams. Neu ist, dass es in diesem Jahr nicht wie im Vorjahr jeweils drei Wildcard-Spiele am Samstag und Sonntag geben, sondern eines der Spiele als Monday Night Game ausgetragen wird.

Wie schon im Vorjahr wird derweil nur noch der jeweilige Top-Seed ein Freilos in Runde 1 bekommen. Die Setzliste funktioniert jedoch wie üblich. Die ersten vier Plätze sind nach Bilanz geordnet für die Division-Sieger reserviert, die dann auch mindestens ein Heimspiel haben. Die Plätze 5 bis 7 gehen an die Wildcard-Teams.

Gibt es Teams mit der gleichen Bilanz, greift eine ganze Reihe an Tie-Breakern:

Zunächst gilt der direkte Vergleich, falls beide gegeneinander gespielt haben.

Handelt es sich um Teams aus der gleichen Division, gilt danach die Division-Bilanz. Kommen die Teams aus unterschiedlichen Divisions, zählt die Bilanz innerhalb der eigenen Conference.

Danach zählt die Bilanz in Spielen gegen Gegner, gegen die beide Teams gespielt haben.

Sollten zwei Teams dann immer noch gleichauf sein, greifen Dinge wie Schwierigkeit des Spielplans und dergleichen. Alle Tie-Breaker in der Übersicht findet ihr hier.

NFL Playoff Picture: Die AFC

So würden die AFC-Playoffs Stand heute aussehen:

AFC Top-Seed #1: New England Patriots (9-4) Bye Week AFC Wildcard Roud #2: Tennessee Titans (8-4) #7: Buffalo Bills (7-5) AFC Wildcard Round #3: Baltimore Ravens (8-4) #6: Cincinnati Bengals (7-5) AFC Wildcard Round #4: Kansas City Chiefs (8-4) #5: Los Angeles Chargers (7-5)

Vor Woche 14 in der NFL ergeben sich in der AFC noch keinerlei Clinching-Szenarios - weder für die Playoffs an sich noch für einzelne Divisions.

Die Patriots liegen derzeit an der Spitze und gehen in ihre Bye-Week. Doch auch wenn die Titans, Ravens oder Chiefs nun gleichziehen, wäre New England immer noch im Vorteil, denn sie haben die mit Abstand beste Bilanz in der eigenen Conference mit 7-1.

Insgesamt aber lässt sich klar sagen, dass hier noch rein gar nichts in Stein gemeißelt ist. Es ist noch sehr viel möglich in dieser Conference, sowohl was die Reihenfolge als auch was die generelle Besetzung des Playoff-Felds betrifft.

AFC Playoffs: Wer ist in Lauerstellung?

Seed Team Bilanz #8 Pittsburgh Steelers 6-5-1 #9 Indianapolis Colts 7-6 #10 Las Vegas Raiders 6-6 #11 Cleveland Browns 6-6 #12 Denver Broncos 6-6 #13 Miami Dolphins 6-7

© getty Die Arizona Cardinals um Kyler Murray führen die NFC derzeit an.

NFL Playoff Picture: Die NFC

So würden die NFC-Playoffs Stand heute aussehen:

NFC Top-Seed #1: Arizona Cardinals (10-2) Bye Week NFC Wildcard Roud #2: Green Bay Packers (9-3) #7: San Francisco 49ers (6-6) NFC Wildcard Round #3: Tampa Bay Buccaneers (9-3) #6: Washington Football Team (6-6) NFC Wildcard Round #4: Dallas Cowboys (8-4) #5: Los Angeles Rams (8-4)

In Woche 14 können in der NFC schon erste Entscheidungen fallen. Die Cardinals etwa brauchen nur einen Sieg über die Rams, um sich schon sicher für die Playoffs zu qualifizieren. Es wäre ihre erste Playoff-Teilnahme seit 2015. Ebenso kämen sie rein mit Kombinationen aus diversen Niederlagen der Konkurrenz.

Die Packers können sogar schon die NFC North gewinnen, wenn sie die Bears schlagen und zuvor die Vikings gegen die Steelers verlieren. Ebenso reicht den Packers ein Unentschieden sowie eine Niederlage der Vikings. Darüber hinaus stehen die Packers mindestens mal in den Playoffs, wenn sie gewinnen und gleichzeitig zum Beispiel die Saints verlieren oder Remis spielen sowie die 49ers verlieren.

Die Tampa Bay Buccaneers wiederum können die NFC South gewinnen, wenn sie gewinnen und die Saints und Panthers nicht gewinnen. Es wäre ihr erster Division-Titel seit 2002.

Was die Division-Rennen insgesamt betrifft, hat jeder Tabellenführer mindestens zwei Spiele Abstand zum Zweiten. Allerdings könnten sowohl Woshington in der East als auch die Rams im Westen mit Siegen gegen die Top-Teams verkürzen.

Im Wildcard-Rennen wiederum drohen zahlreiche Teams so langsam den Anschluss zu verlieren.

NFC Playoffs: Wer ist in Lauerstellung?

Seed Team Bilanz #8 Philadelphia Eagles 6-7 #9 Minnesota Vikings 5-7 #10 Carolina Panthers 5-7 #11 Atlanta Falcons 5-7 #12 New Orleans Saints 5-7 #13 New York Giants 4-8 #14 Chicago Bears 4-8 #15 Seattle Seahawks 4-8

NFL Playoffs: Wie geht es nach der Wildcard Round weiter?

Die Top-Seeds der AFC und NFC greifen erst nach der Wildcard Round, also in der Divisional Round, ins Spielgeschehen ein und haben natürlich Heimrecht - selbiges hätten sie auch in einem möglichen Championship Game. Ansonsten geht das Heimrecht immer an das Team, das in der Setzliste am höchsten steht.

Die Divisional Round setzt sich konkret wie folgt zusammen: Der Top-Seed trifft zuhause auf den niedrigsten noch vorhandenen Seed der Conference. Und im zweiten Spiel der Runde trifft das höher gesetzte Team auf das niedriger gesetzte Team.

AFC Playoffs: So geht es weiter

Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam #1 Seed Niedrigster Seed nach WC Round Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam Zweithöchster Seed nach WC Round Dritthöchster Seed nach WC Round Heimteam AFC Championship Game Auswärtsteam Höherer Seed Niedrigerer Seed

