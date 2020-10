NFL: Packers-CEO Mark Murphy schließt Verschiebung von Super Bowl LV nicht aus

Nach zahlreichen Coronafällen in den vergangenen Wochen war die NFL schon mehrfach gezwungen, den Spielplan umzustellen. Eine Verschiebung der Playoffs und sogar des Super Bowls war dabei bislang nicht nötig. Ausgeschlossen scheint dieser Schritt aber wohl nicht.

"Wir könnten den Super Bowl bis zu vier Wochen nach hinten verschieben", sagte kürzlich CEO Mark Murphy von den Green Bay Packers laut Sports Business Daily.

Super Bowl LV ist derzeit für den 7. Februar 2021 in Tampa/Florida angesetzt.

Murphy erklärte jedoch auch während einer virtuellen Veranstaltung im Vorfeld des Spiels gegen die Tampa Bay Buccaneers: "Natürlich würden wir es vorziehen, das nicht zu tun, aber wir haben diese Flexibilität, wenn weitere Corona-Ausbrüche bei verschiedenen Teams passieren sollten und wir den Spielplan nach hinten verschieben müssten."

Bis jetzt allerdings hat die Liga alles unternommen, um auch nur eine 18. Spielwoche der Regular Season zu vermeiden. "Wir würden es vorziehen, keine Extrawoche hinzuzufügen. Wir würden lieber so viele Spiele wie möglich im aktuell gültigen Spielplan spielen", erklärte Murphy weiter. Die NFL hat bereits den Pro Bowl gestrichen, sodass eine Extrawoche am Ende der Regular Season ohne eine Verschiebung des Super Bowls möglich wäre.

Genauso scheint es derweil denkbar, dass Teams im Fall mehrerer Spielabsagen auch weniger als die üblichen 16 Spiele absolvieren und die Platzierung in den einzelnen Divisions und im Playoff-Feld über die Siegquote der Teams berechnet werden könnten. Ähnlich ging in diesem Jahr die MLB vor, in der einzelne Teams nicht die angesetzten 60 Spiele der Saison 2020 absolvieren konnten. Aber auch zu diesem Szenario gibt es noch keine konkreten Beschlüsse.