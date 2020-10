Medien: Tua Tagovailoa neuer Starting Quarterback der Miami Dolphins

Der langjährige College-Star Tua Tagovailoa kommt bei den Miami Dolphins offenbar zu seinem ersten Einsatz als Starting Quarterback: Wie mehrere US-Medien berichten, soll der 22-Jährige gegen die Los Angeles Rams von Beginn an zum Einsatz kommen.

Damit löst Tagovailoa bei den Dolphins Veteran Ryan Fitzpatrick (37) auf der Quarterback-Position ab. Dieser wird zum neuen Backup. Bestätigt hat das Team den Wechsel aber noch nicht.

Die Dolphins hatten Tagovailoa im Draft diesen Jahres an fünfter Position ausgewählt, ihn aber erst einmal hinter Fitzpatrick auf der Bank gelassen. Erst am vergangenen Sonntag kam er erstmals zum Einsatz: Beim klaren 24:0 über die Miami Jets wurde er in der Schlussphase eingewechselt und warf zwei Pässe - beides Completions (9 Yards Raumgewinn).

Da die Dolphins (3-3) am kommenden Wochenende ihre Bye Week absolvieren, würde Tagovailoa in Week 8 als Starter übernehmen: Am 1. November spielt man daheim gegen die Los Angeles Rams (4-2).

Tagovailoa hatte auf dem College drei äußerst erfolgreiche Jahre bei Alabama verbracht. Dabei ersetzte er im National Championship Game 2017 Starter Jalen Hurts und führte die Crimson Tide zum Sieg. Ein Jahr darauf wurde er Zweiter bei der Wahl zum besten College-Spieler des Landes (Heisman Trophy), diesmal ging das Endspiel gegen die Georgia Bulldogs allerdings verloren.

Im November 2019 verletzte sich Tagovailoa im Spiel gegen Mississippi State schwer an der Hüfte und kam für den Rest der Saison nicht mehr zum Einsatz, dennoch meldete er für den Draft.

Fitzpatrick kommt in der laufenden Saison in sechs Einsätzen auf 1.535 Passing Yards bei 10 Touchdowns und sieben Interceptions.