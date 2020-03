NFL Free Agency 2020 LIVE: Die Transfers der NFL im Ticker

Das neue Liga-Jahr hat bereits gestern offiziell begonnen, dennoch sind nach wie vor zahlreiche Hochkaräter als Free Agents verfügbar. Wer schlägt zu und kann sich somit auf einen Schlag deutlich verbessern? SPOX begleitet den Tag im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL Free Agency im LIVETICKER

17:35 Uhr: Neuigkeiten aus San Francisco: Die 49ers entlassen Guard Mike Person. Der NFC-Champion spart dadurch 2,5 Millionen Dollar, mit Person kommt ein verlässlicher, solider Guard auf den Markt, der zudem nicht gegen die Compensatory-Pick-Regel zählt.

17:20 Uhr: Wir haben das nächste Signing: Andrew Billings bleibt in der AFC North, verlässt jedoch die Bengals. Der Defensive Tackle schließt sich den Browns an und erweitert dort somit die Defensive-Tackle-Rotation, der unter anderem bereits Sheldon Richardson und Larry Ogunjobi angehören. Die finanziellen Details dürften hier interessant werden.

17.05 Uhr: Die Bucs-News, auf die wir alle gewartet haben! Tampa Bay verpflichtet Wide Receiver Bryant Mitchell! Boom! Kleiner Scherz am Rande, Mitchell hat bislang noch keinen NFL-Pass gefangen, die komplette Vorsaison verpasste er aufgrund eines Achillesfersenrisses. Die großen Fische wie Jadeveon Clowney, Emmanuel Sanders, Yannick Ngakoue und Co. lassen bislang noch auf sich warten...

16:49 Uhr: Nicht nur Todd Gurley, auch Brandin Cooks ist offenbar per Trade verfügbar, die Rams versuchen weiter, Cap einzusparen und Draft Picks (zurück) zu erhalten. Das berichtet The Athletic. Cooks ist ein toller Deep Threat, der Nummer-eins-Potenzial hat und vielen Teams sofort weiterhelfen würde. Der 26-Jährige ist allerdings auch teuer, mit Robby Anderson ist ein ähnlicher Spielertyp noch als Free Agent verfügbar und die Draft-Klasse ist mit einigen starken Wide Receivern besetzt. Das dürfte den Preis deutlich nach unten drücken...

16:36 Uhr: Was könnten die Patriots nach dem Abgang von Tom Brady machen? Mögliche Optionen: Ein Trade, zum Beispiel für Cam Newton oder Andy Dalton. Die Verpflichtung eines Free Agents, da kommt Jameis Winston sofort ins Spiel. Oder: Die Füße still halten und auf Jarrett Stidham und/oder einen jungen Quarterback im Draft setzen? Was glaubt ihr, was ist der Plan von Belichick und Co.?

16.24 Uhr: Tom Brady soll seinen Medizincheck übrigens heute absolvieren. Das Team und der Spieler konnten sich auf einen neutralen Mediziner einigen, Brady muss also nicht extra nach Florida fliegen (Corona lässt grüßen). Die Bucs könnten den Deal mit dem wahrscheinlich größten Quarterback aller Zeiten somit heute noch offiziell verkünden.

16:06 Uhr: Die erste interessante Free-Agent-Verpflichtung des Tages: Cornerback Mackensie Alexander unterschreibt bei den Cincinnati Bengals - für nur vier Millionen Dollar über ein Jahr! Das ist eine überraschend niedrige Summe für einen mindestens soliden Corner. Offenbar gab der Markt für Alexander, der im Vorjahr für die Vikings auflief, nicht viel mehr her, sodass er nun einen Prove-It-Deal unterschreibt. Die Bengals bekommen somit einen äußerst preiswerten Ersatz für den abgewanderten Darqueze Dennard.

16.00 Uhr: Ein Name, der nach wie vor mit Trade-Gerüchten in Verbindung gebracht wird: Todd Gurley. Dass die Rams den Running Back mit den Knieproblemen und dem teuren Vertrag abgeben möchten, ist wenig überraschend. Dass sich tatsächlich ein Abnehmer finden könnte, allerdings umso mehr. Nach den Trades für David Johnson und Nick Foles in den letzten Tagen sollte einen allerdings nichts mehr überraschen. Wir bleiben gespannt...

15.50 Uhr: Eine richtig fette News haben wir bereits zu verkünden: Darius Slay, Star-Cornerback der Detroit Lions, wechselt zu den Philadelphia Eagles. Philly schickt dafür einen Dritt- und einen Fünftrundenpick nach Detroit. Slay, der bereits seit langer Zeit auf einen neuen Vertrag gehofft hatte, erhält diesen nun von den Eagles: 3 Jahre, 50 Millionen Euro, 30 Millionen Euro garantiert sind die genauen Details, damit wird Slay der Bestverdiener unter den Cornerbacks und löst Byron Jones ab, der sich diesen Titel erst vor wenigen Tagen hatte sichern können.

NFL Free Agency: Clowney, Sanders, Gordon - welche Spieler sind noch auf dem Markt? © getty 1/13 Die erste Free-Agency-Welle ist durch, unter anderem Tom Brady, Philip Rivers, Teddy Bridgewater, Byron Jones und Chris Harris haben neue Teams gefunden. Doch die nächste Runde wartet bereits: SPOX zeigt einige der noch verfügbaren Top-Optionen. © getty 2/13 Jameis Winston, Quarterback: Ist er der Verlierer des Quarterback-Karussells? Winston könnte tatsächlich ohne Starting-Job aus der Free Agency gehen - ein Gunslinger ohne Zweifel, der neben Turnovern aber auch jede Menge Big Plays kreiert. © getty 3/13 Jadeveon Clowney, Defensive Line: Angeblich will Clowney mindestens 20 Millionen Dollar im Jahr - diese Summe wirkt offenbar bislang abschreckend. Doch er ist ein dominanter Run-Defender und ein besserer Pass-Rusher als die Total Stats verraten. © getty 4/13 Emmanuel Sanders, Wide Receiver: Der Wechsel nach San Francisco war ein Volltreffer - jetzt ist er erneut zu haben. Sanders ist einer der besten Route-Runner der Liga, kann im Slot und Outside, als Nummer 1 oder Nummer 2 spielen. © getty 5/13 Robby Anderson, Wide Receiver: Der andere Top-Receiver noch auf dem Markt. Anderson ist ein Speedster, der Defenses jederzeit tief bedrohen kann - doch er hat sich in anderen Bereichen gesteigert, vergleichbar mit einem DeSean Jackson. © getty 6/13 Melvin Gordon, Running Back: Verzockte sich mit seinem Holdout bei den Chargers kolossal und verlor seinen Platz an Austin Ekeler. Gordon ist noch immer ein sehr guter Homerun-Hitter mit Explosivität und soliden Qualitäten im Passspiel. © getty 7/13 Kelvin Beachum, Left Tackle: In einer schlechten Jets-Line war er meist der Lichtblick. Ein grundsolider Offensive Tackle - und in einer Liga, in der viele Teams auf der Suche nach durchschnittlichen Tackles sind, hat das fraglos seinen Wert. © getty 8/13 Everson Griffen, Defensive End: Hatte eine eindrucksvolle Saison als Nummer-2-Rusher. Griffen ist etwas in die Jahre gekommen, aber noch immer ein gefährlicher Pass-Rusher und würde in einer klaren Nummer-2-Rolle eine Defense merklich verbessern. © getty 9/13 Ndamukong Suh, Defensive Tackle: Über Jahre einer der 4,5 besten Defensive Tackles in der NFL, hatte Suh zuletzt in Tampa einen Leistungsabfall. Als Übergangslösung für eine junge Defense aber mit seiner Power noch immer mehr als brauchbar. © getty 10/13 Logan Ryan, Cornerback: Ein physischer Slot-Corner, der es auch mit Big-Slot-Receivern oder mal einem Tight End aufnehmen kann. Und einen verlässlichen Slot-Cornerback suchen viele Teams… © getty 11/13 Eric Ebron, Tight End: Konnte seine Karriere in Indianapolis eindrucksvoll wiederbeleben und ist der mit Abstand beste Tight End auf dem Markt - inklusive fragwürdiger Draft-Klasse. Der athletische Receiver sollte bald ein Team finden. © getty 12/13 Devonta Freeman, Running Back: Einst einer der besten Zone-Runner der Liga, hatte er zuletzt vermehrt mit Verletzungen zu kämpfen. Ist er wieder bei 100 Prozent, könnten ein Tapetenwechsel und eine bessere O-Line Wunder bewirken. © getty 13/13 Nickell Robey-Coleman, Cornerback: Vielleicht der inzwischen beste Slot-Cornerback auf dem Markt. Die Rams zogen die Vertragsoption für Robey-Coleman nicht - das aber ist vor allem mit dem knappen Cap Space in L.A. erklärbar.

15.45 Uhr: Willkommen zu (hoffentlich) einem weiteren Tag voller Trades, Signings und allerlei Action! Nach wie vor sind Top-Spieler wie Jadeveon Clowney, Emmanuel Sanders oder auch die Quarterback-Option Jameis Winston auf dem Markt, zudem bleibt die Frage bestehen, was die Patriots nach dem Abgang von Tom Brady machen. Ich bin heiß - ich hoffe, ihr auch! Übrigens: Wer noch eine Zusammenfassung des gestriges Tages braucht: Hier entlang!