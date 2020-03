NFL Free Agency 2020 LIVE: Die Transfers der NFL im Ticker

Das Warten hat ein Ende! Am heutigen Mittwoch startet offiziell das neue Liga-Jahr in der NFL. Damit öffnet der Free-Agent-Markt auch offiziell und Verträge sowie Trade können durchgeführt werden. SPOX begleitet den Tag im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL Free Agency im LIVETICKER

16.35 Uhr: Spannend wird auch, wo denn nun eigentlich Jameis Winston landet. Tom Brady übernimmt bekanntlich den offenen Quarterback-Spot bei den Tampa Bay Buccaneers - lest meinen Kommentar dazu hier - und Winston ist damit raus in seinem einstigen Team. Und bislang gab es noch keinerlei Bewegung an dieser Front.

16.30 Uhr: Ein Faktor, der wichtig werden könnte, ist Clowneys Gesundheit. Er hatte im Vorjahr immer wieder Probleme in der Leistengegend. Warum ist das relevant? Nun, die Corona-Krise hat zur Folge, dass aktuell keine Medizinchecks durchgeführt werden können. Heißt: Clowney ist zwar ein herausragender Spieler, aber wer weiß, wie gesund er sein kann?

16.20 Uhr: Wir beginnen den Tag mit einer Frage: Was wird aus Edge-Rusher Jadeveon Clowney? Der Ex-Texan wird heute erstmals Free Agent und ist einer der besten Defensivspieler auf dem Markt. An seiner Front jedoch war bislang alles still. Ob sich das heute ändert?

Manning, Favre - Brady: Die größten Quarterback-Wechsel aller Zeiten © getty 1/11 Zum ersten Mal in seiner NFL-Karriere ist Tom Brady ein Free Agent - und er verlässt die Patriots. Es geht nach Tampa Bay, wem folgt er mit diesem Schritt? SPOX zeigt die größten Free-Agent-Quarterback-Wechsel aller Zeiten. © getty 2/11 Randall Cunningham (1997 Minnesota Vikings): Cunningham war im Jahr davor bereits vorübergehend zurückgetreten - weil ihn keiner haben wollte. Ging als Backup nach Minnesota und dirigierte 1998 eine der besten Offenses aller Zeiten. © getty 3/11 Jake Plummer (2003, Denver Broncos): 6 Jahre spielte Plummer in Arizona, dann ließen die Cardinals ihn gehen. Als Free Agent kam er nach Denver - wo er über die nächsten 3 Jahre 32 Spiele gewann und jeweils immer in die Playoffs kam. © getty 4/11 Kirk Cousins (2018, Minnesota Vikings): In Washington nach jahrelangem Hin und Her schließlich raus, schrieb Cousins Geschichte - mit seinem vollständig garantierten Vertrag über 3 Jahre und 84 Millionen Dollar. Hat seinen Deal gerade verlängert. © getty 5/11 Brad Johnson (1999, Tampa Bay Buccaneers): In Washington nicht mehr gewollt, wurde Johnson Free Agent. Er wählte die Bucs vor den Ravens - und brach den Bucs-Passing-Yard-Rekord auf dem Weg zum ersten Super Bowl der Franchise-Geschichte. © getty 6/11 Jake Delhomme (2003, Carolina Panthers): Kam als Free Agent Backup nach Carolina. Doch schon im ersten Spiel ersetzte er Starter Rodney Peete - und führte die Panthers mehrfach in die Playoffs sowie einmal bis in den Super Bowl. © getty 7/11 Brett Favre (2009, Minnesota Vikings): Jahrelanges Zögern in Green Bay, dann ein Wechsel zu den Jets - und schließlich war er beim Packers-Rivalen: Favre hatte eine fantastische Saison in Minnesota, doch die Vikes verpassten den Trip zum Super Bowl knapp © getty 8/11 Kurt Warner (2005, Arizona Cardinals): Warner hatte sein Märchen bereits mit dem Rams-Titel und kam als Low-End-Backup nach Arizona. Dort übernahm er für Matt Leinart schließlich als Starter - und führte die Cardinals in ihren ersten Super Bowl. © getty 9/11 Rich Gannon (1999, Oakland Raiders): Gannon war 33 Jahre alt, als er nach Oakland kam - und zum ersten Mal ein Vollzeit-Starter, bei einem schlechten Raiders-Team. Das änderte sich, Gannon war 2000 ein All-Pro und 2001 MVP. Ein irrer Lauf. © getty 10/11 Peyton Manning (2012, Denver Broncos): Eine Nackenverletzung war der Anfang vom Ende für Manning in Indianapolis. Die Colts-Legende ging nach Denver, pulverisierte zahlreiche QB-Rekorde - und beendete die Karriere mit dem zweiten Super-Bowl-Ring. © getty 11/11 Drew Brees (2006, New Orleans Saints): Bei den Chargers nicht mehr gewollt, war Miami der Favorit - zögerte aber aufgrund Brees' Schulterverletzung. Die Saints schlugen zu, Brees führte sie zum ersten Titel und brach zahlreiche Rekorde.

16.15 Uhr: Willkommen zum Start des neuen Liga-Jahres! In wenigen Stunden - um 21 Uhr MEZ - öffnen die Tore der NFL und damit auch der Transfermarkt. Wir holten Euch an dieser Stelle auf dem Laufenden und sagen Euch, was heute passiert. Wer wechselt wohin, wer bleibt, wo er ist? Los geht's!