Ohne Franz Wagner: Weltmeister Deutschland kassiert Schlappe gegen Victor Wembanyama und Co.

Besonders in der Offensive fehlte dem dezimierten deutschen Team zunächst der Rhythmus, dazu gingen die ersten zwölf Dreier allesamt vorbei. Die erfahrenen Franzosen, verstärkt mit dem großgewachsenen Center Wembanyama (2,24 m), dominierten.

Aufregung gab es kurz vor dem Ende der ersten Hälfte. Kapitän Dennis Schröder, der ein Lichtblick war, geriet mit Evan Fournier aneinander, dieser würgte den deutschen Spielmacher mit beiden Händen und wurde von den Schiedsrichtern in die Kabine geschickt.

"Wir haben einfach zu wenig Punkte gemacht, da muss mehr her", sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), in der Pause bei MagentaSport. Doch Wembanyama (20), Rookie des Jahres in der NBA, drehte noch mehr auf und verbuchte am Ende als Topscorer des Spiels 25 Punkte.