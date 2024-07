Mehr als 200 Millionen Euro! Franz Wagner erhält neuen Mega-Vertrag bei Orlando Magic

In der zurückliegenden NBA-Saison hatte Wagner großen Anteil an der besten Spielzeit von Orlando seit 2011/12. Durchschnittlich steuerte der Forward pro Partie 19,7 Punkte, 5,3 Rebounds und 3,7 Assists bei. Orlando scheiterte schließlich in der ersten Runde der Play-offs an den Cleveland Cavaliers.

Franz Wagner spielt seit 2021 für Orlando Magic, auch sein Bruder Moritz steht bei dem Team unter Vertrag. Der 27-Jährige hatte sich am Dienstag mit dem Klub auf einen neuen Zweijahresvertrag über 22 Millionen US-Dollar geeinigt, was gut 20 Millionen Euro entspricht.

Die Wagner-Brüder wurden 2023 gemeinsam Weltmeister. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris stehen sie im deutschen Kader.