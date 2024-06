NBA, News und Gerüchte: Maximalvertrag für Raptors-Star Scottie Barnes - Chris Finch verlängert in Minnesota

© imago images

NBA News: Scottie Barnes bekommt Maximalvertrag bei den Toronto Raptors

Die Toronto Raptors haben sich mit Jungstar Scottie Barnes auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Diese kann über fünf Jahre bis zu 270 Millionen Dollar schwer sein. Das berichtete ESPN am Montag. Der Vertrag kann offiziell am 6. Juli unterschrieben werden.

Der teuerste Vertrag in der Franchise-Geschichte bringt dem 22-Jährigen mindestens 225 Mio. Dollar ein. Sollte er es in ein All-NBA-Team oder All-Defense-Team schaffen, oder gar zum MVP gekürt werden, steigt der Deal zum "Supermax" auf.

Barnes war von den Raptors im Draft 2021 an vierter Stelle gedraftet worden und gewann in seiner ersten Saison in der NBA den Award für den "Rookie of the Year". Vergangene Saison legte er im Schnitt 19,9 Punkte, 8,2 Rebounds, 6,1 Assists, 1,3 Steals und 1,5 Blocks pro Spiel auf. Der Lohn: Zum ersten Mal in seiner Karriere wurde er ins All-Star-Team berufen.

Auf Playoff-Erfolg wartet Barnes mit den Raptors allerdings noch: In seiner Rookie-Saison scheiterte das Team in der ersten Runde in sechs Spielen an den Philadelphia 76ers. In den vergangenen beiden Jahren verpasste Toronto die Offseason.

