"Die härteste Aufgabe, die wir je hatten": Mit diesem Kyrie Irving haben die Dallas Mavericks in den Finals keine Chance

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Kyrie Irving: Die Boston Celtics machen ihm das Leben schwer

Hauptsächlich liegt das an der einzigartigen Herausforderung, vor diese Celtics-Defense ihn stellt: Jrue Holiday und Derrick White gehören zu den besten Guard-Verteidigern überhaupt, Jaylen Brown macht ebenfalls einen herausragenden Job, und am Ring warten mit Al Horford oder Kristaps Porzingis die nächsten Hindernisse. Zwar wird Irving selten klassisch gedoppelt, aber mindestens ein weiterer Verteidiger bewegt sich deutlich in seine Richtung, um den Drive zum Korb abschneiden zu können - der fehlende Respekt vor den eiskalten Dreierschützen auf dem Flügel ist offensichtlich. Die Celtics zwingen ihn im Dribbling nach links, blocken seine Würfe oder klauen ihm direkt den Ball. Leichte Punkte in Transition? Gibt es ebenfalls so gut wie keine: "Sie haben immer Leute hinten, sind athletisch und rennen mit zurück."

© getty

Doch Kyrie wäre nicht Kyrie, würde ihn das nerven: "Viele meiner Würfe fallen hinten auf den Ring. Das könnte dich aufregen, aber das gehört zum Basketball eben dazu. Man muss die Höhen und Tiefen akzeptieren", philosophierte er. "Das ist in meinen Augen die größte Herausforderung in einer Serie." Er sei "ein bisschen enttäuscht" darüber, die sich ihm bietenden Gelegenheiten in der Zone nicht genutzt zu haben, trotz der starken Verteidiger wie Holiday und Brown: "In gewissen Situationen habe ich gefühlt einen Vorteil, den muss ich einfach nutzen." Denn: "Ich habe dieses Vertrauen in meine Fähigkeiten."

Immerhin: Schlechter kann Irving kaum werfen. Das sieht auch sein Head Coach Jason Kidd so: "Er hatte tolle Würfe, sie sind einfach nicht gefallen." Die Mavs haben noch zahlreiche weitere Baustellen - in Spiel 2 gab es erneut weder ergiebige Dreier aus der Ecke noch Lobs am Ring, der Wurf von draußen fällt überhaupt nur bei Doncic -, doch wenn Irving sich nicht deutlich steigert, ist ein Comeback in diesen Finals praktisch ausgeschlossen.

Boston kann es sich leisten, wenn mit Jayson Tatum der auf dem Papier beste Spieler nach zwei Spielen bei 31,6 Prozent aus dem Feld steht. Das Team ist tief genug, andere Spieler springen in die Bresche. Dallas hat diesen Luxus nicht.