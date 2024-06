Erkenntnisse zu Spiel 2 der NBA Finals: Dallas Mavericks haben Pflichtsieg verschenkt

© getty

Boston Celtics nehmen Mavs-Stärke komplett weg

Die Celtics stehen nach so einem Sieg natürlich mit extrem breiter Brust da. Für sie ist einfach zu sehen, dass sie die Partie mit besserem Wurferfolg eher wie in Spiel 1 oder noch deutlicher gestalten können. Defensiv machen sie es Doncic mit Jrue Holiday, Derrick White oder einem exzellent verteidigenden Jaylen Brown stets schwierig, auch für Irving steht immer ein überragender Verteidiger bereit.

Noch besser geht ihr Plan in der Offense auf. Holiday, Brown und Jayson Tatum sind im Zug zum Korb kaum am Perimeter zu stoppen, und am Korb war die Hilfe der Mavs bisher kaum ein Faktor. In Spiel 2 trafen die Celtics 20 von 27 Würfen in direkter Ringnähe, in Spiel 1 waren es sogar 15/15. Dabei glänzte Dallas erst gegen die Wolves mit seinem Ringbeschützer-Duo aus Daniel Gafford und Dereck Lively II.

Damals stand jedoch auch stets ein Rudy Gobert oder Kyle Anderson auf dem Parkett, den man an der Dreierlinie ignorieren kann. Die Celtics haben keinen solchen Spieler in ihrer Rotation, solange Porzingis auch in Spiel 3 wieder fit genug sein kann. Der Lette verkündete nach seinem Rückschlag bereits, dass er spielen wird: "Ich werde okay sein, ich sterbe dort draußen, falls notwendig."

In Spiel 2 strahlten die Celtics nicht einmal große Gefahr von Downtown aus, dennoch ist ihr Spacing so etabliert, dass Gafford oder Lively auch immer wieder damit beschäftigt sind, über einen Off-Ball-Screen zu laufen, anstatt schon bereit zur Hilfe unter dem Korb zu stehen. Die Mavs konnten nur 17 Würfe im Zweierbereich contesten, auf der Gegenseite geling dies White alleine bei 12 Abschlüssen.