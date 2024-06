NBA Finals, Noten zu Celtics vs. Mavericks, Spiel 2: Dereck Lively und Kyrie Irving erneut ganz schwach

© getty

Dallas Mavericks: Die Reservisten

Maxi Kleber: Ohne Gefahr von Downtown (0/2) fehlt ihm ein großer Teil seines Spiels, zudem foulte er 4 Mal in 16 Minuten. Seine Verteidigung, insbesondere nach Switches, war dennoch wertvoll. Note: 3,5

Dereck Lively II: Bisher die größte Enttäuschung der Mavs in den Finals, nachdem er gegen die Wolves noch der drittbeste Spieler seiner Mannschaft war. Tat sich weiter ungewohnt schwer in vielen Bereichen, von seiner Position im Angriff bis hin zum schlichten Fangen des Balles. Am Offensivrebound arbeitete er gut, sonst funktionierte sehr wenig. Note: 6

Josh Green: Zog drei Freiwürfe aus einer wenig aussichtsreichen Situation am Ende des ersten Viertels, dabei musste man ihm in Spiel 2 kaum auf den Füßen stehen (0/3 von Downtown). Konnte wenige Situationen positiv beeinflussen. Note: 5.

Dante Exum: Kam früher als in Spiel 1 zum Einsatz, um gegebenenfalls Tempo nach dem Defensivrebound zu machen. das klappte nicht wirklich, was jedoch nicht unbedingt an Exum lag. Sein einziger Wurf war ein Treffer von Downtown, defensiv war er solide. Note: 2,5

Jaden Hardy: Spielte zwei Minuten in einer schlechten Phase der Mavs. Keine Bewertung.