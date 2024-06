"Der beste Spieler ist nun einmal Doncic": Finals-Tipps der SPOX-Redaktion

NBA Finals: Der beste Spieler gewinnt - und das ist Doncic

(Robert Arndt)

Wenn die Finals in den vergangenen Jahren eines gezeigt haben, dann dass sich beständig das Team durchsetzt, das den besten Spieler in ihren Reihen hat - und das ist nun einmal Doncic. Nach all den Jahren traue ich in diesem Celtics-Team weiterhin nicht über den Weg, vor allem nicht gegen eine elitäre Defense. Diese Serie wird durch Bostons Offense entschieden, weil ich glaube, dass Doncic und Irving immer in der Lage sind, einem Team genügend Punkte zu bescheren.

Es ist ja nicht so, dass die vorherigen Mavs-Gegner keine guten Gegenspieler für "LuKai" zur Verfügung hatten. Hier mal eine Auswahl: Terance Mann, Paul George, Lu Dort, Cason Wallace, Shai Gilgeous-Alexander, Jaden McDaniels, Anthony Edwards, Nickeil Alexander-Walker, Kyle Anderson. Wirklich stoppen konnte keiner die beiden, die Mavs werden also scoren, wenn auch vielleicht nicht so gut wie noch gegen Minnesota.

Dazu bleibt die Frage, wie fit Kristaps Porzingis ist und wie viel er überhaupt spielen kann. Ist er es nicht, werden die Mavs diese Serie gewinnen, da bin ich mir recht sicher. Es wird auch mit Sicherheit Spiele geben, die Boston klar und deutlich dank des Shootings gewinnt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dies viermal gelingt. Dallas kann hier frei aufspielen, jeglicher Druck liegt auf der Seite der Celtics und in der Vergangenheit konnte dieses Team damit nicht umgehen.

Und: Die Mavs haben einen klaren Vorteil an der Seitenlinie mit Jason Kidd, der in diesen Playoffs wirklich immer die richtigen Adjustments getroffen hat. Dieser Lauf der Mavs hat etwas Magisches und erinnert an 2011 - und auch diesmal wird am Ende in fremder Halle gefeiert.

Tipp: Mavericks in 7.