"Ich sehe es wie bei Gladiator: Gewinne die Menge": Nur einer wurde zur Hassfigur! Was Kyrie Irving und Kristaps Porzingis in den NBA Finals blüht

Mit einem Wort: nein. Porzingis dürfte nach seinen drei Jahren in Texas zwar nicht als Franchise-Legende empfangen werden, doch für böses Blut gibt es keinen Anlass. Im Februar 2019 hatten die Mavs ihn in einem Blockbuster-Trade von den New York Knicks geholt und nach zwei Erstrunden-Niederlagen in den Playoffs 2020 und 2021 schließlich auf der Suche nach sportlichem Erfolg im Februar 2022 in die Hauptstadt verschifft. Wo Irving von sich aus das Weite suchte, trennte sich hier das Team vom Star.

Ein paar Gemeinsamkeiten gibt es dennoch: Irvings Abschied erlaubte es Tatum und Brown, in Boston in ihre heutigen Rollen als Superstars hineinzuwachsen. Bei den Mavs stellte sich - wenn auch mit etwas Verzögerung - heraus, dass Doncic am besten mit klassischen Pick-and-Roll-Finishern unter dem Korb wie Daniel Gafford und Dereck Lively funktioniert.

Wie Irving gab Porzingis im Nachhinein zudem Fehler in Dallas zu. Er habe den Wert von Analytics zu lange nicht erkannt, und seine Rolle in der Doncic-zentrischem Offense als Schütze aus der Ecke 2021 gegen die Clippers nicht vollends annehmen können, verriet er J.J. Redick im Dezember 2023 im Podcast The Old Man and the Three: "Wenn ich jetzt darauf zurückschaue, hätte ich sagen sollen: Ok, wenn ihr das von mir wollt, dann werde ich das so gut wie möglich umsetzen. Aber damals war ich noch recht jung und habe dann aus Trotz Sachen gemacht wie 'Oh, jetzt gehe ich absichtlich nicht aus der Ecke.'" Dafür könne man Entschuldigungen oder Ausreden finden, "aber in dieser Serie hätte ich einen besseren Job machen können."