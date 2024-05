Kyrie Irving zeigt Qualitäten wie noch nie: Erkenntnisse zu Spiel 5 zwischen den Clippers und Mavs

© getty

Clippers vs. Mavs: Das beste Spiel von Luka Doncic in der Serie

Wirklich fit ist Luka Doncic nicht, das gab der Slowene vor der Partie unumwunden zu. Seit fünf, sechs Tagen sei er am Kränkeln gewesen, dazu fühle sich das in Spiel 3 verletzte Knie weiterhin nicht gut an. Wäre es ein Spiel in der Regular Season gewesen, hätte Doncic wohl laut eigener Aussage ausgesetzt. War es aber nicht, also war wieder Schwerstarbeit angesagt für den 25-Jährigen, der vor der Garbage Time nur gut drei Minuten pausierte.

35 Punkte (14/26 FG, 2/8 Dreier, 5/5 FT), 7 Rebounds und 10 Assists waren es für Doncic in 39 Minuten, nachdem in Spiel 4 es noch zumeist Irving war, der die Offense am Laufen gehalten hatte. Diesmal übernahm wieder Doncic, der sich dabei weniger auf den Wurf versteifte, sondern den Weg in die Zone suchte. 15 seiner 28 Versuche nahm Doncic dort - und verwandelte zwei Drittel davon.

Doncic zögerte diesmal weniger, nahm das physische Spiel von Gegenspieler Terance Mann an und wirkte zum ersten Mal in dieser Serie (in Spiel 2 hatte er ein starkes viertes Viertel) wie der MVP-Kandidat, der er die komplette Saison über ist. Spielt Doncic so, werden die Mavs auch in Spiel 6 nichts anbrennen lassen.