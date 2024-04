NBA Playoffs: Debakel in Halbzeit eins! Dallas Mavericks unterliegen L.A. Clippers ohne verletzten Kawhi Leonard

Dallas Mavericks wachen erst nach der Pause auf

Dieser traf von Downtown zunächst nichts, sein Team blieb zu Beginn des zweiten Viertels über fünf Minuten ohne Field Goal und Dallas war so schnell in einem tiefen Loch. Und die Gäste kamen da auch nicht raus. Die Dreier fielen nicht, einfache Leger rollten wieder raus, hinzu kamen Schwächen von der Linie. Auf der Gegenseite köchelte Harden weiterhin, dazu gab auch Westbrook einen Schub von der Bank. Harden und Westbrook hatten zusammen genau so viele Punkte wie Dallas (30), entsprechend gingen die Clippers mit einer 56:30-Führung in die Pause. Die Mavs erzielten im zweiten Viertel gerade einmal 8 (!) Punkte.

Diese Ausbeute hatten die Gäste nach drei Minuten in der zweiten Halbzeit überboten. Die Clippers trafen zwar weiter ihre Dreier, aber die Offense der Mavs war nun deutlich flüssiger, weil Dallas auf einen klassischen Center verzichtete und das Feld mit Maxi Kleber breiter machte. Die Mavs kamen nun schneller in ihre Offense, auch Doncic fand endlich seinen Rhythmus. Dallas verkürzte mehrmals auf -19, aber immer hatten die Clippers eine Antwort. Irving erzielte 20 Zähler im Abschnitt und blieb bei acht Versuchen ohne Fehlwurf. Und trotzdem gewannen die Mavs das Viertel nur mit 34:31.

Einen Run hatten die Gäste aber noch in petto. 8:30 Minuten vor dem Ende verkürzte Doncic von draußen noch einmal auf -15, doch nach einer Clippers-Auszeit erzielte George 7 Punkte am Stück und erstickte somit jegliche Hoffnungen im Keim. Dallas' Defense gab den Mavs zumindest noch eine Restchance, doch auch wegen einigen vergebenen Freiwürfen brachten die Gäste den Rückstand nicht mehr in den einstelligen Bereich.

Die Clippers führen damit 1-0 in der Serie und empfangen die Mavs in der Nacht auf Mittwoch zum zweiten Mal. Tip-Off ist um 4 Uhr deutscher Zeit.