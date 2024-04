NBA Playoffs: Luka Doncic entscheidet Thriller in L.A. - Dallas Mavericks gleichen bei Comeback von Kawhi Leonard Serie gegen Clippers aus

Es war ein Abnutzungskampf bis in die Crunchtime und entsprechend stieß Luka Doncic 90 Sekunden vor dem Ende einen Urschrei los, als der Superstar der Mavericks mit seinem fünften Dreier des Abends Dallas eine 9-Punkte-Führung bescherte. Der Slowene erzielte insgesamt 32 Zähler (11/26 FG, 5/14 3P) und verteilte 9 Assists. Vor allem im vierten Viertel drehte der Guard noch einmal auf und bescherte Dallas so das beste Offensiv-Viertel in dieser Partie.

Lange war es die Defense, die Dallas im Spiel hielt, da die Rollenspieler kaum etwas trafen. Das änderte sich im Schlussviertel, als P.J. Washington (18, 5/10) und Maxi Kleber (6, 2/3 3P, 5 Rebounds in 27 Minuten) wichtige Dreier netzten und Dallas so auf die Siegerstraße brachten. Auch Kyrie Irving (23, 8/18) machte ein gutes Spiel, vor allem sein Einsatz in der Defense war vorbildlich.

Kawhi Leonard (15, 7/17, 4 Steals) spielte bei seinem Comeback für die Clippers nach einer Entzündung im Knie 35 Minuten, war aber noch sehr rostig. Die besten Scorer für die Gastgeber, die nur 35 Prozent aus dem Feld trafen, waren James Harden (22, 6/14 FG, 2/10 3P, 7 Assists) sowie Paul George (22, 7/14). Ivica Zubac (13, 12 Rebounds) verbuchte ein weiteres Double-Double, Daniel Theis kam nicht zum Einsatz.