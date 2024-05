Jalen Brunson verletzt sich und kehrt zurück! New York Knicks überleben auch Spiel 2 gegen die Indiana Pacers

Pacers-Coach Rick Carlisle wird ejected

Die Pacers führten zur Pause noch mit 73:63, doch mit der Rückkehr von Brunson, der sich im ersten Viertel am Fuß verletzte, kippte die Partie. Der Guard verbuchte 10 Zähler, dazu traf DiVincenzo zwei Dreier und die Knicks gewannen den Abschnitt mit 36:18. Die Knicks sollten die Führung nicht mehr abgeben, dennoch war es bis zum Schluss eng, nachdem Haliburton vier Minuten pro Schluss per Floater auf -2 verkürzte. DiVincenzo netzte jedoch einen weiteren Dreier und auf der Gegenseite verpasste Pascal Siakam gleich zwei Freiwürfe.

Näher kamen die Gäste nicht mehr heran, auch weil nach Meinung der Pacers die Schiedsrichter wieder etwas mithalfen. So kassierte Pacers-Coach Rick Carlisle in der Schlussminute zwei technische Fouls und wurde ejected. Am Ausgang des Spiels änderte das aber nichts mehr.